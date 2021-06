Neuer Koala-Nachwuchs im Zoo Duisburg überrascht Pfleger

Duisburg. Der Zoo Duisburg freut sich über Koala-Nachwuchs. Warum die Pfleger sechs Jahre auf diesen Moment gewartet haben. Welche kritische Phase ansteht.

Der Zoo Duisburg freut sich erneut über einen Zuchterfolg im Koalahaus. Sechs Jahre hat das Team um Revierleiter Mario Chindemi auf diesen Moment gewartet, Koala Yiribana immer wieder geeigneten Partnern vorgestellt – nun hat es geklappt: Zum zweiten Mal zieht das fast achtjährige Weibchen ein Jungtier auf.

Vater des Nachwuchs ist Tinaroo. Erst im März des vergangenen Jahres reiste das Männchen von Leipzig an den Kaiserberg. Mario Chindemi holte seinen Schützling damals persönlich ab. „Mit Tinaroo hat es endlich geklappt, er wusste mit der etwas zickigen Yiribana umzugehen“, sagt der erfahrene Koala-Experte.

Koala-Nachwuchs im Zoo Duisburg geht mit Stoffkoala auf die Waage

Das Ergebnis des Rendezvous ist derzeit 225 Tag alt. Nachdem in den vergangenen Wochen mal ein Ärmchen oder der Fuß aus dem Beutel der Mutter lugte, schaut das Jungtier nun immer häufiger heraus und war auch schon auf dem Rücken seiner Mutter.

Das ist dann auch die Gelegenheit für einen ersten Besuch auf der Waage. 556 Gramm wiegt der Mini-Koala derzeit. Auf die Waage begleitet das kleine, noch namenlose Männchen ein Stoffkoala, der auf einem Ast auf der Waage platziert wird. „Die Jungtiere sind es gewohnt, sich im Fell festzuhalten. Der Stoffkoala bietet Sicherheit.“

Eukalyptus kommt auf den Speiseplan – Ernährungsumstellung eine Gefahr

Mit den Gewichtsdaten kann der Zoo Rückschlüsse auf die Entwicklung und den Gesundheitszustand ziehen. Für die Mutter sei das Wiegen ihres Jungtieres kein Problem, schließlich kennt das in Duisburg geborene Weibchen das Prozedere. „Wenn wir den Kleinen auf die Waage setzten, schaut sie uns nicht einmal an – sie frisst lieber weiter ihren Eukalyptus“, so das Zoo-Team.

Zurück bei seiner Mutter schlüpft das noch namenlose Jungtier meist wieder in den Beutel, wo es auch gesäugt wird. Neben Milch wird bei den Ausflügen in den nächsten Wochen aber immer häufiger Eukalyptus auf dem Speiseplan stehen. Zuvor müssen sich aber spezielle Bakterien im Magen-Darm-Trakt ansiedeln. Dabei gibt es auch Gefahren: „Koalas sind anspruchsvolle und sensible Pfleglinge. Die Umstellung von Milch auf feste Nahrung ist, neben der Geburt, eine der kritischsten Phase in der Entwicklung.“

Für Yiribana ist es der zweite Nachwuchs, 2015 zog das Weibchen zum ersten Mal ein Jungtier auf. Ihr Sohn Yindi wohnt mittlerweile im französischen Zoo von Beauval. Seit 1994 beheimatet der Zoo Duisburg die grauen Beuteltiere. Europaweit gilt der Zoo heute als Zucht- und Kompetenzzentrum, zog bereits weit über 30 Koalas erfolgreich auf und führt das Europäische Erhaltungszuchtprogramm für die bedrohte Art.

Besucher müssen sich noch gedulden, bis sie das Jungtier aus nächster Nähe beobachten können. Aufgrund der Corona-Beschränkungen ist das Koalahaus geschlossen .

. Ein Tipp der Zooverantwortlichen: In der ehemaligen Innenanlage der Baumkängurus, kurz vor dem Besuchereingang des Koalahauses, lässt sich meist eines der Männchen beobachten. Bei warmen Temperaturen und Sonnenschein sind einige Koalas auch auf der Außenanlage zu sehen.

Koala-Mutter Yiribana mit ihrem Jungtier. Nach sechs Jahren ist der zweite Zuchterfolg mit dem in Duisburg geborenen Weibchen. Foto: Zoo Duisburg

