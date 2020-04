Neuer Geschäftsführer im Studierendenwerk Essen-Duisburg

Duisburg. Michael Dahlhoff (50) übernimmt die Geschäftsführung des Studierendenwerks Duisburg-Essen. Es soll „One-Stop-Service“ für Studierende liefern.

Michael Dahlhoff ist seit dem 15. April neuer Geschäftsführer des Studierendenwerks Essen-Duisburg. Die Berufung erfolgte durch das Ministerium für Wissenschaft und Kultur in NRW. Er tritt die Nachfolge von Jörg Lüken an, der das Amt nach der Abberufung von Sabina de Castro seit Juli 2018 kommissarisch ausgeübt hatte.

„Ich freue mich sehr über die neuen Aufgaben und Herausforderungen im Dienste der Studierenden. Die junge Zielgruppe, die vielfältigen Themen und die hohe Servicequalität des Unternehmens haben mich überzeugt“, so Dahlhoff. Der Dialog mit Mitarbeitern, Partnern und Studierenden sowie die zukunftsorientierte Entwicklung des Unternehmens liege ihm besonders am Herzen, sagt der 50-Jährige.

Ziel: Serviceorientierte Umsetzung aller Dienste

Sein Ziel sei es, das Studierendenwerk zum One-Stop-Service für Studierende weiterzuentwickeln: „Darunter verstehe ich die serviceorientierte Umsetzung aller Dienste, die für ihren Alltag relevant sind und so die Konzentration auf das Lernen und Studieren ermöglicht.“

Michael Dahlhoff ist geboren und aufgewachsen am Rande des Ruhrgebiets, er hat Betriebswirtschaftslehre an der Uni Münster studiert. Der Familienvater blickt auf auf 20 Jahre Erfahrung in der Leitung von mittelständischen Unternehmen und interdisziplinären Teams zurück – von der Lebensmittelindustrie bis zur IT-Branche. Zuletzt war er als Berater für Organisations- und Personalentwicklung tätig.