Neuer Geschäftsführer für Duisburgs Awocura in Corona-Zeiten

Duisburg. Wechsel mitten in der Corona-Pandemie: Michael Harnischmacher übernimmt die Geschäftsführung der Awocura in Duisburg von Wilma Katzinski.

Sozialwirt Michael Harnischmacher ist seit 1. August neuer Geschäftsführer der Awocura in Duisburg. Der 55-Jährige war seit 2005 als Prokurist für die Awocura tätig und seitdem auch Stellvertreter von Wilma Katzinski, seiner Vorgängerin im neuem Amt. Die 65-Jährige hatte die Geschäftsführung 16 Jahre inne und ist nun im wohl verdienten Ruhestand.

Die Awocura hat 580 Beschäftigte und betreibt unter anderem fünf Seniorenzentren – darunter die Einrichtung im Schlenk in Wanheimerort, die lange ein Corona-Hotspot war, aber seit gut zwei Monaten keine Erkrankungen zu verzeichnen hat, wie Harnischmacher auf Nachfrage der Redaktion mitteilt.

Awocura in Duisburg: Übernahme der Geschäftsführung mitten in der Corona-Pandemie ist eine Herausforderung

Dennoch sei die Übernahme der Geschäftsführung mitten in der Pandemie weiter eine Herausforderung. Der Wechsel habe aber gut funktioniert. „Wilma Katzinski und ich haben seit Jahren sehr eng und vertrauensvoll zusammengearbeitet“, so der neue Geschäftsführer.

Die Awocura habe viel vor. „Wir wollen Wohnanlagen mit barrierefreien Apartments in Laar und Rheinhausen bauen“, sagt Harnischmacher. „Für beide Projekte haben wir jeweils auch eine Tagespflege vorgesehen.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Duisburg. Den Duisburg-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

In Planung seien zudem jeweils zwei Wohngemeinschaften für Senioren. „Und in die neue Anlage in Laar wird ebenfalls der Ambulante Pflegedienst Nord einziehen“, erklärt der 55-Jährige. „Diese Wohngemeinschaften fehlten uns noch in unserem Angebotsportfolio. Darüber hinaus werden wir einen vierten ambulanten Pflegedienst für den Bezirk Mitte einrichten.“ (dwi)