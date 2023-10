Neue Wagenknecht-Partei: Verlässt Christian Leye die Linke?

Folgt Christian Leye (links) Sahra Wagenknecht in deren neue Partei? Das Archivbild zeigt die beiden im Mai in Hüttenheim – der Betriebsrat des Warmbandcenters von Thyssenkrupp Steel hatte sie eingeladen.

Duisburg/Berlin. Sahra Wagenknecht informiert am Montag über ihre Partei. Mit ihr auf dem Podium: Christian Leye. Welche Rolle spielt der Duisburger Abgeordnete?

Am Montag schaut das politische Deutschland auf Sahra Wagenknecht – und auf einen Duisburger Bundestagsabgeordneten: Christian Leye (Die Linke) ist einer der beiden Wagenknecht-Unterstützer aus der Linksfraktion, die bei der mit Spannung erwarteten Pressekonferenz dabei sind.

Wagenknecht will in der Bundespressekonferenz ab 10 Uhr über den Verein „BSW – Vernunft und Gerechtigkeit“ sprechen, über den Vorläufer ihrer neuen Partei. Und wohl auch über deren Programm. Ihre Unterstützer hatten das „Bündnis Sahra Wagenknecht“ im September ins Leben gerufen, nachdem der polarisierende Talkshow-Dauergast zum Leidwesen der Linkspartei monatelang öffentlich über die Gründungspläne nachgedacht hatte.

[Praktisch & zuverlässig, aktuell & umfangreich: Den besten Nachrichtenüberblick für Duisburg im Netz bietet unser Duisburg-Newsletter. Hier können Sie die tägliche E-Mail gratis bestellen.]

Die Abgeordneten Amira Mohamed Ali und Christian Leye zählen zu Wagenknechts engsten Mitstreitern. Sie dürfen am Montag mit aufs Podium. Beobachter rechnen damit, dass bis zu 15 Abgeordnete der Linksfraktion Wagenknecht in die neue Partei folgen könnten.

Sarah Wagenknecht: Christian Leye ist ihr jahrelanger Begleiter und Vertrauter

Verkünden Wagenknecht, Ali und Leye am Montag ihren Austritt aus der Linken oder aus deren Fraktion? Das Lager verweist Hauptstadt-Journalisten zu solchen Fragen auf Montag. Erwartet werden zumindest Antworten darauf, was die Parteigründung für den Fraktionsstatus der Linken und die Zukunft einzelner Abgeordneter bedeutet.

Christian Leyes Laufbahn ist engstens mit Wagenknechts verbunden. Von 2014 bis 2021 arbeitete der gebürtige Bochumer in ihrem Düsseldorfer Wahlkreisbüro. Leye, 42, gilt als ihr Vertrauter im linken Parteiflügel. Im Schatten der Star-Sozialistin vertritt er auch ihre umstrittenen Positionen. So führte der innerparteiliche Streit über die Haltung zu Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine 2022 zum endgültigen Bruch zwischen Leye und dem Duisburger Kreisverband der Linken. Zuvor war eine von ihm geplante Kundgebung mit Wagenknecht in Duisburg abgesagt worden.

In Duisburg, wo Leye zuvor kaum aufgefallen war, durfte er bei der Bundestagswahl 2021 im Nord-Wahlkreis kandidieren (Erstimmenergebnis: 5,05 %; - 3,8). Der in Neudorf lebende Familienvater zog trotz des Linken-Debakels über die NRW-Liste der Partei in den Bundestag ein.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg