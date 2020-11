Neue Technologie für Hochofen Schwelgern in Duisburg

Der Thyssenkrupp-Hochofen Schwelgern I in Duisburg, ist die erste Anlage, in der die innovative SIP-Technologie zum Einsatz kommt.

Duisburg. Effizienter und sauberer durch Sauerstoff: Eine neue Technologie setzt Thyssenkrupp Steel erstmals im Hochofen Schwelgern I in Duisburg ein.

Thyssenkrupp hat in Duisburg den Hochofen „Schwelgern 1“ mit einer neuen Technologie ausgestattet: Das sogenannte SIP-Verfahren („Sequenz-Impuls-Prozess mit induzierten Stoßwellen“) steigert die Effizienz im Ofen – sowohl im eigenen Unternehmen als auch weltweit durch die Vermarktung der Technologie.

Dabei handelt es sich um ein innovatives Sauerstoffinjektionsverfahren, das speziell auf den Hochofenprozess zugeschnitten ist. Federführend bei der Entwicklung der weltweit einzigartigen Technologie waren Thyssenkrupp AT.PRO tec GmbH, ein Unternehmen von Thyssenkrupp Materials Services, und Thyssenkrupp Steel Europe (TKS) .

Neues Verfahren erhöht die Effizienz des Duisburger Hochofens

Das Verfahren ist auf eine „Tiefenwirkung“ des Sauerstoffs ausgelegt. Zur technischen Umsetzung wird in jede der 40 Blasformen des Hochofens 1 eine zusätzliche Lanze eingesetzt, durch die der Sauerstoff eingeblasen wird. Zudem wird jede der 40 Lanzen von einer eigenen Injektionseinheit, der sogenannten SIP-Box, versorgt. Mit Impulsen wird in der Folge zusätzlicher Sauerstoff in den Ofen gebracht, der tiefer im Ofen reagiert. So werden die Gas- und Flüssigkeitsströme des Hochofens verbessert und die Effizienz gesteigert.

„Das SIP-Verfahren ist eine Eigenentwicklung und unser Ofen der erste weltweit, an dem wir in den Betrieb gehen. Die kohlenstoffbasierte Metallurgie der Hochofenroute wird perspektivisch den wasserstoffbasierten Technologien weichen. Innovationen wie das SIP-Verfahren ermöglichen dabei notwendige Effizienzsteigerungen und CO 2 -Einsparungen in der bestehenden Infrastruktur, bis der Technologiewandel vollständig vollzogen ist“, erklärt Dr. Rainer Klock, Manager Ofenmetallurgie des Hochofenbetriebes Schwelgern von TKS.

SIP-Technologie soll Kosten sparen und Emissonen reduzieren