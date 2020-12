306 Stolpersteine erinnern in Duisburg an Opfer der Nazi-Diktatur. Bald sollen diese hinzukommen.

Erinnerung Neue Stolpersteine sollen in Duisburg an NS-Opfer erinnern

Duisburg. Jedes Jahr werden in Duisburg neue Stolpersteine verlegt. An drei Orten in der Stadt soll nun ebenfalls an Opfer der NS-Diktatur erinnert werden.

Die jährliche Verlegung der Stolpersteine in Duisburg muss verschoben werden. Wie der Jugendring mitteilt, fällt der eigentlich vorgesehene Termin am 9. Dezember wegen der Corona-Pandemie aus.

„Uns ist das Gedenken sehr wichtig“, erklärt Jennifer Jonczyk, Vorsitzende des Duisburger Jugendrings. „Wir wollen den Nachfahren der Opfer die Möglichkeit geben, an der Verlegung teilzunehmen. Dies ist zurzeit leider nicht möglich.“

Neue Stolpersteine sollen an sieben Duisburger NS-Opfer erinnern

Die neuen Stolpersteine, die jeweils an ein Opfer der Nazi-Diktatur erinnern, befinden sich bereits in Duisburg. Die Verlegung soll nachgeholt werden, sobald Angehörige aus Israel und England wieder teilnehmen und ohne Quarantäne nach Deutschland einreisen dürfen.

An diesen Orten und für diese Personen sollen in Duisburg die nächsten Stolpersteine verlegt werden:

• Unter den Ulmen 33, Mittelmeiderich:

Alfred Abraham, Jahrgang 1878, deportiert 1941, in Riga ermordet

Selma Abraham, geb. Cahn, 1886, deportiert 1941, in Riga ermordet

Heinz Abraham, 1907, in Schutzhaft genommen 1938, Flucht nach Paraguay 1939

Erwin Abraham, 1908, Flucht nach Paraguay 1936

Werner Abraham, 1908, Flucht nach Palästina 1937

• Am Flachsmarkt 7, Altstadt:

Wilhelm Kühlen, 1912, mehrmals verhaftet und 1940 ins Zuchthaus Celle gebracht, Schicksal unbekannt

• Grabenstraße 27, Neudorf-Nord:

Walter Goldmann, 1919, Flucht nach Palästina 1940

Jeder hat die Möglichkeit, Stolpersteine verlegen zu lassen

306 Stolpersteine wurden bislang in Duisburg verlegt. Seit einigen Jahren kümmern sich die zum Jugendring zusammengeschlossenen Jugendverbände um die Verlegung und erinnern so jedes Jahr an die Opfer des nationalsozialistischen Terrorregimes.

Menschen, Gruppen, Schulklassen oder Vereine, die ebenfalls Stolpersteine verlegen lassen und Paten werden möchten, können sich beim Jugendring unter 0203 26246 oder unter stolperstein@jugendring-duisburg.de melden.