Neue Radwege: Großbaustelle auf der Kardinal-Galen-Straße

Radfahren auf der Kardinal-Galen-Straße in Duisburg-Duissern soll sicherer werden.

Duissern. 1,7 Millionen Euro kostet der Umbau der Kardinal-Galen-Straße. Auto- und Radfahrer, aber auch Fußgänger, müssen mit Hindernissen rechnen.

Auf eine langfristige Baustellen müssen sich Autofahrer, Radler und Fußgänger auf der Kardinal-Galen-Straße einstellen. Zwischen Duissernplatz und Neckarstraße in wird die wichtige Verkehrsachse in den nächsten Monaten umgebaut. Die Umgestaltung soll Verbesserungen für Radfahrer, Fußgänger und den ÖPNV mit sich bringen, so die Stadt.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

In der ersten Bauphase steht zwischen dem Verteilerkreis und der Auf- und Abfahrt zur A 59 in beiden Fahrtrichtungen nur eine Fahrspur zur Verfügung. Da der Radweg im Baustellenbereich entfällt, werden auch Radler umgeleitet. Die Falkstraße ist auf der Seite des Amtsgerichts im Einmündungsbereich zur Kardinal-Galen-Straße voll gesperrt. Von der Kardinal-Galen-Straße aus Richtung der A 59 kommend kann außerdem nicht links in die Falkstraße abgebogen werden. Fußgänger können passieren. Die Arbeiten dieses Abschnitts werden Mitte Mai abgeschlossen.

Bauarbeiten an Duisburger Verkehrsachse sollen bis Oktober dauern

Durch die Umbauarbeiten wird die in diesem Bereich bestehende Lücke im Radwegenetz geschlossen. Wie bereits in dem ausgebauten Abschnitt zwischen der Neckarstraße/Siegstraße und dem Burgplatz soll auch hier jeweils eine Auto-Richtungsfahrspur entfallen und Raum für Radfahrstreifen auf beiden Seiten geschaffen werden. Das soll die Sicherheit erhöhen.

In den Einmündungsbereichen der Main-, Neckar- und Siegstraße werden ausreichend Querungsmöglichkeiten sowohl für Radfahrer wie auch für Fußgänger angeboten. Außerdem wird die Neckarstraße für den Radverkehr gegen die Einbahnstraßen-Fahrtrichtung geöffnet.

Die Gehwege werden ebenfalls zwischen dem Kreisverkehr „Duissernplatz“ und der A 59 auf beiden Seiten komplett erneuert. Mit dem barrierefreien Ausbau der vorhandenen Bushaltestellen soll auch das ÖPNV-Angebot in diesem Bereich optimiert werden. Die Kosten für die Baumaßnahme belaufen sich auch ca. 1,7 Millionen Euro. Der Umbau wird voraussichtlich Ende Oktober 2022 abgeschlossen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg