Neue Partys und Konzert: Disco Pulp will wieder durchstarten

Das „Pulp“ in Duisburg-Hochfeld will wieder zu dem Szene-Treffpunkt für alle Nachtschwärmer aus der Region werden.

Duisburg-Hochfeld. Die legendäre Disco Pulp will an alte Zeiten anknüpfen. Im November gibt es gleich mehrere Party-Premieren – und sogar ein Live-Konzert.

Das „Pulp“ war früher einer der angesagtesten Läden im Ruhrgebiet. In dem Fantasy-Schloss in Duisburg-Hochfeld ging jedes Wochenende die Party ab. Doch Corona und die zweijährige Zwangspause veränderte das Nachtleben: Zuletzt hatte die Duisburger Kultdisco mit verschiedenen Problemen zu kämpfen. Das soll sich jetzt ändern. Das „Pulp“ will wieder zu dem Szene-Treffpunkt für alle Nachtschwärmer aus der Region werden. In diesem Monat starten deswegen gleich mehrere neue Partys.

Los geht es am Freitag, 3. November, ab 22 Uhr, mit der neuen „Rave-Castle-Party“, bei der in der Grotte EDM- sowie Techno- und House-Songs serviert werden, während im mittleren Bereich Pop, Rock, Charts und Party-Classics auf dem Programm stehen. Im Rittersaal läuft Black Music, R’n’B, Hip-Hop und Reggaeton. „Wir holen den Festivalsound zu uns ins ‘Pulp’“, versprechen die Veranstalter.

Disco „Pulp“: Ü30-Party unter dem Motto „Endlich wieder feiern wie damals“

Auch eine zweite „Old-Daddy-Revival-Party“ wird in diesem Jahr noch im „Pulp“ starten. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Eine Woche später, am Freitag, 10. November, wiederum ab 22 Uhr, steigt dann das ebenfalls neue Event „Rock Castle“. In der Grotte sollen alle Freunde von Rock, Metal, Alternative und Core auf ihre Kosten kommen. In der Mitte laufen Partyhits und Songs aus den 1990ern und den 2000ern, während im Rittersaal wieder Black Music, R’n’B, Hip-Hop und Reggaeton aufgelegt wird.

Zum Party-Auftakt wird es auch wieder ein Live-Konzert im „Pulp“ geben: Ab 20.30 Uhr wollen die Bands „Between Decisions“ und „End of all known“ den Besuchern mächtig einheizen. Die Duisburger Band „Between Decisions“ spielt laut eigener Beschreibung „soliden Metal Core mit mächtigen Hardcore-Einflüssen“, die Oberhausener Band „End of all known“ bedient sich verschiedener Elemente und Genres wie Metal- und Deathcore. Der Eintritt zu dem Live-Event ist frei. Im Anschluss an das Konzert startet die Party „Rock Castle“.

Am Freitag, 17. November, steht schon die nächste Premiere an: Dann dreht sich alles ums Motto „Endlich wieder feiern wie damals“. Ab 22 Uhr lädt das „Pulp“-Team zur Ü30-Schlossparty mit Pop, Rock, Indie, Classics, Partyhits – und Schinkenbraten, Salaten und mehr. „Ihr habt es euch schon oft von uns gewünscht, wir haben euch erhört“, sagen die Veranstalter. Sie versprechen: „An diesem Abend ist das Event-Schloss reserviert für alle Junggebliebenen über 30, die zu den größten Pulp-Hits von früher tanzen und abrocken und in der Tanzpause lecker am Grill-Buffet schlemmem wollen.“

>> Weitere Veranstaltungen im „Pulp“:

Freitag, 24. November, ab 22 Uhr: „Urban Castle“. Grotte: Black Music, R’n’B, Hip-Hop, Reggaeton, Mitte: Pop, Rock, Charts, Party-Classics.

Immer samstags, ab 22 Uhr: „Schlossparty“. Grotte: Pop, Charts. Mitte: Party-Hits, Classics.

Freitag, 17. November, 19 bis 21 Uhr: Harry-Potter-Quiz mit spannenden Fragen rund um die Welt der Zauberei und das Leben von Harry, Hermine, Ron und Co. Der Eintritt ist frei, der Mindestverzehr beträgt zehn Euro.

Öffnungszeiten: jeden Freitag und Samstag und vor Feiertagen 21 bis 5 Uhr. Eintritt: samstags sechs Euro plus vier Euro Mindestverzehr, freitags Eintritt frei, zehn Euro Mindestverzehr. Einlass ist ab 18 Jahren, am 17. November ab 30 Jahren.

Alle Fans des Duisburger „Old Daddy“ sollten sich Samstag, 30. Dezember, vormerken: „Nach dem überwältigenden Ansturm im September beenden wir das Jahr 2023 mit einer weiteren Old-Daddy-Revival-Party im Pulp“, kündigen die Veranstalter an.

