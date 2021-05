Die Läufer an der Duisburger Regattabahn dürfen sich über diese neuen LED-Leuchten freuen.

Neue Beleuchtung Neue LED-Leuchten für Laufstrecke an Duisburger Regattabahn

Duisburg. Die Stadtwerke Duisburg haben die Laufstrecke an der Regattabahn im Schatten der MSV-Arena mit neuen, modernen LED-Leuchten ausgestattet.

Hunderte Hobbysportler in Duisburg nutzen die Runde rund um die Regattabahn im Schatten des MSV-Stadions täglich für eine Jogging-Einheit. Seit Jahren ist die Strecke ab Einbruch der Dämmerung grün erleuchtet, um auch im Dunklen die sichere Laufrunde zu ermöglichen. Jetzt haben die Stadtwerke, die in ganz Duisburg für die Straßenbeleuchtung zuständig sind, nach eigenen Angaben die Technik auf den neuesten Stand gebracht und an den Beleuchtungsmasten moderne, effiziente LED-Leuchten angebracht.

Bereits Ende vergangenen Jahres wurden demnach deshalb alle 189 Masten mit einem neuen Kabelübergangskasten samt Überspannungsschutz ausgerüstet. In den vergangenen Wochen seien dann die alten Halogen-Metalldampf-Lampen gegen die neuen Leuchtmittel ausgetauscht worden. Diese leuchten auch im charakteristischen Grün.

Eingeschaltet ist die Beleuchtung ab Beginn der Dämmerung und bis 23 Uhr, so dass auch Spät-Sportler noch gut eine Runde drehen können. Auch die Frühaufsteher müssen demnach nicht im Dunklen laufen, denn die Beleuchtung sei auch morgens ab 5 Uhr in Betrieb.

Die neue Technik spart nah Angaben der Stadtwerke bis zu 70 Prozent des Stromverbrauchs ein – und schone damit auch die Umwelt.

