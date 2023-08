Neue Kinderfeuerwehr in Duisburg: Projekt wird ausgeweitet

Training in der Turnhalle: Die erste Kinderfeuerwehr hat ein Jahr an der Gemeinschaftsgrundschule Auf dem Berg in Duisburg-Rheinhausen Wissenswertes über Brandschutzthemen gelernt.

Duisburg. Mit der Nachwuchssuche fängt die Feuerwehr Duisburg früh an: Mit einer Kinderfeuerwehr an einer Grundschule. Wie es mit dem Projekt weitergeht.

Mit der Drehleiter der Duisburger Feuerwehr in luftige Höhen fahren, mit dem Feuerlöschboot über den Rhein rasen - die Jungen und Mädchen der ersten Kinderfeuerwehr in Duisburg haben im ersten Jahr echte Abenteuer erlebt. Ende August 2022 wurde sie in Kooperation mit der Gemeinschaftsgrundschule „Auf dem Berg“ in Rheinhausen zur Nachwuchsgewinnung für die Freiwillige Feuerwehr ins Leben gerufen. Insgesamt 17 Mädchen und Jungen wurden ein Jahr von dem Betreuerteam alle zwei Wochen in das Feuerwehrwesen eingeführt.

Auf dem „Dienstplan“ standen unter anderem eine Erste-Hilfe-Ausbildung oder ein Feuerwehr-Parcours in der Turnhalle. Spielerisch lernten die Kinder den Umgang mit der Kübelspritze und wie man sich im Brandfall verhält und einen Notruf absetzt. Stadtsprecher Sebastian Hiedels berichtet, dass großer Wert auf Teamfähigkeit und soziale Kompetenzen gelegt wurde.

Feuerwehr Duisburg fängt in Grundschulen mit der Nachwuchsgewinnung an

Nach dem Ende ihrer Schulzeit auf der Grundschule sind nunmehr sechs Kinder in die Jugendfeuerwehr übergetreten, drei Kinder bleiben in der Kinderfeuerwehr. Bald soll die zweite Phase der Kinderfeuerwehr Duisburg starten.

Die Betreuerinnen und Betreuer aus Löschzügen der Freiwilligen Feuerwehr in ganz Duisburg haben sich extra für die Kinder- und Jugendarbeit fortgebildet. Peter Döntgen, ehemaliger stellvertretender Schulleiter und Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr, begleitet die Kinderfeuerwehr pädagogisch und wird von Gründer und Organisator Josef Rönchen unterstützt.

Projekt wird auf weitere Standorte in Duisburg ausgedehnt

In NRW ist es seit Inkrafttreten des Brandschutzgesetzes 2016 möglich, Kinder ab sechs Jahren in die (Kinder-)Feuerwehr aufzunehmen. Der Rat der Stadt Duisburg hat mit der Zustimmung des Brandschutzbedarfsplanes 2019 die Weichen dafür gestellt. Die offizielle Gründung der ersten Kinderfeuerwehr in Duisburg erfolgte bereits im April 2021, der offizielle Startschuss musste aber durch die Corona-Pandemie und die Unterbringung von Ukraine-Flüchtlingen verschoben werden.

Die Kinder der ersten Kinderfeuerwehr in Duisburg trainierten in der Turnhalle mit kleinen Nachbauten. Foto: Uwe Köppen / Stadt Duisburg

Oberbürgermeister Sören Link dankt den ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern. „Auch in anderen Stadtteilen werden die Jüngsten künftig die Gelegenheit bekommen, die Kinderfeuerwehr kennenzulernen.“

