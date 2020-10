Doris Lewitzky tritt als Geschäftsführerin beim Handelsverband Niederrhein die Nachfolge von Wilhelm Bommann an.

Handelsverband Neue Geschäftsführerin will Duisburger Händler unterstützen

Duisburg/Moers. Doris Lewitzky wird neue Geschäftsführerin des Handelsverbands Niederrhein. Sie will die Händler in Duisburg und im Kreis Wesel unterstützen.

Die Rechtsanwältin Doris Lewitzky wird neue 1. Geschäftsführerin des Handelsverbandes Niederrhein. Sie tritt die Nachfolge von Wilhelm Bommann an, der sich Ende Oktober 2020 in den Ruhestand verabschiedet.

„Durch seinen engagierten Einsatz für die Funktionalität des Handels in den 14 Städten und Gemeinden des Verbandsgebietes hat Wilhelm Bommann maßgeblich dazu beigetragen, dass durch Städtebau und Stadtgestaltung die erforderlichen Rahmenbedingungen für die Entwicklung des Einzelhandels geschaffen wurden“, so Brigitte Gerdes, Vorstandsvorsitzende des Verbandes. Mit Doris Lewitzky sei eine kompetente Nachfolgerin gefunden worden, die über viele Jahre engagierte Verbandsarbeit geleistet habe.

Neue Geschäftsführerin will Interessen der Händler in Duisburg und im Kreis Wesel unterstützen

Für die neue Geschäftsführerin steht der Einzelhandel vor großen Herausforderungen. Die vielfältige Interessenlage der Händler in Duisburg und im Kreis Wesel gelte es nach Kräften zu unterstützen und so den Handel lebens- und liebenswert zu erhalten, so Lewitzky.

Seit April dieses Jahres wird die Geschäftsführung durch Stefan Hantel komplettiert. Auch er ist Jurist. „Ich konnte mich in letzten Monaten davon überzeugen, dass der Handelsverband maßgeblich dazu beiträgt, die nicht nur durch die Coronakrise verursachten Herausforderungen und strukturellen Veränderungen der Branche konstruktiv zu begleiten und den Einzelhändlern Lösungen anzubieten“, so Hantel.

