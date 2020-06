Neue Fahrbahn: A3-Bauarbeiten ab Duisburg-Wedau im Zeitplan

Duisburg. Die Bauarbeiten für eine neue lärmmindernde Asphaltdecke auf einem Teilstück zwischen Duisburg-Wedau und Breitscheid liegen im Zeitplan.

Anwohner entlang der A3 bei Duisburg-Bissigheim können sich von diesem Montag an auf eine neue lärmmindernde Asphaltdecke freuen. 18 000 Tonnen des Belags werden an diesem Wochenende auf einem 3,6 Kilometer langen Teilstreck zwischen Wedau und Breitscheid auf einer Fläche von 60 000 Quadratmetern in die Straße eingebaut. Mehr als 500 Lastwagen liefern das Material an. Alles sei bisher im Zeitplan, teilte der Landesstraßenbaubetrieb Straßen.NRW mit.

Wenn zum Schluss noch die neuen Fahrbahnmarkierungen aufgebracht seien, könne der Verkehr ab Montagmorgen 5 Uhr wieder planmäßig fließen, sagte Projektleiter Erdal Zorlu am Sonntag. Behinderungen durch die Vollsperrung zwischen den Kreuzen Kaiserberg und Breitscheid seit Freitagabend gab es den Angaben nach bislang nicht.

A3: Täglich 120.000 Autos und viel Lkw-Verkehr

Die mit täglich 120.000 Autos und viel Lkw-Verkehr stark befahrene Strecke wurde komplett abgefräst und neu aufgebaut. Der alte Asphalt sei nach rund 15 Jahren reif für einen Austausch gewesen, hieß es. Der neue Belag soll mindestens zehn Jahre geräuscharm dienen. (dpa)