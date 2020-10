Neue Bahnen für Duisburg: DVG testet Prototyp im Liniennetz

Duisburg. Die DVG testet den Prototypen der insgesamt 47 neuen Straßenbahnen ab der kommenden Woche nachts erstmals im Duisburger Liniennetz.

Die Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (DVG) testet ab der kommenden Woche den ersten Prototypen der insgesamt 47 bestellten, neuen Straßenbahnen für die Linien 901 und 903 erstmals im Liniennetz. Das Vorserienfahrzeug wird laut DVG zunächst in den Nächten unterwegs sein, um den Normalbetrieb tagsüber nicht zu stören. Die umfangreichen Testfahrten seien notwendig, damit die Bahnen die Zulassung für den Fahrgastbetrieb erhalten.

„Wir ziehen nach den wochenlangen Tests auf dem Betriebshof eine positive Bilanz“, sagt Projektleiter Fabian Lutze. „Wir haben das Fahrzeug intensiv geprüft und konnten viele Erkenntnisse sammeln.“ Die DVG hatte die komplette Funktionalität des Fahrzeugs am Betriebshof Grunewald getestet wie beispielsweise die Bordelektronik, die Antriebstechnik und das Bremssystem.

Neue Straßenbahnen: DVG testet den Prototypen erstmals im Duisburger Liniennetz

Nun wird der Prototyp auf den Schienen im gesamten Betriebsgebiet weiter geprüft. Die DVG testet dann, was auf dem Betriebshof bislang nicht möglich war, wie beispielsweise das Bremsen bei normaler Betriebsgeschwindigkeit und das Fahren in engen Kurven.

In Kürze, voraussichtlich im November dieses Jahres, soll das zweite Vorserienfahrzeug in Duisburg ankommen. Die DVG wird die Bahn ebenfalls zunächst am Betriebshof Grunewald testen, bis weitere Probefahrten im Liniennetz starten.

Derweil baut der Hersteller Bombardier Transportation die weiteren Serienfahrzeuge. In die Produktion fließen die Erkenntnisse aus den Testfahrten mit ein. Diese werden voraussichtlich bis Sommer 2021 dauern. Dann sollen die Bahnen die Zulassung für den Fahrgastbetrieb bekommen. Im Anschluss, wenn die schrittweise Auslieferung der Serienfahrzeuge beginnt, können sich dann auch die Fahrgäste von den neuen Bahnen im Alltagseinsatz überzeugen. Bis Mitte 2023 sollen alle neuen Straßenbahnen im Einsatz sein.

Weitere Informationen zu den neuen Straßenbahnen gibt es auf www.dvg-duisburg.de/neuebahnen.