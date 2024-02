Der Landschaftspark Nord in Duisburg ist jetzt ein Gartendenkmal.

Duisburg Der Landschaftspark Nord hat eine neue Auszeichnung bekommen. Das Land NRW hat das beliebte Ausflugsziel in Duisburg zum Gartendenkmal ernannt.

Der Landschaftspark Duisburg-Nord ist jetzt offiziell ein Gartendenkmal. Die Bezirksregierung Düsseldorf hat ihn nach fachlicher Bewertung des Amts für Denkmalpflege unter Schutz gestellt.

Zu den charakteristisch wertvollen Merkmalen des Landschaftsparks zählt beispielsweise die vielfältige Naturlandschaft mit ihren Baumplätzen, Birken- und Moorlandschaften oder die besondere Infrastruktur. Ebenso dazu gehören verwilderte Bahntrassen, panoramaartige Ausblicke, ein eigenes Rad- und Wandernetz sowie ein nachhaltiges Wassersystem.

Der Landschaftspark Nord ist Duisburg ist jetzt auch Gartendenkmal

Auch der Bezug zur Industriekultur sowie künstlerisch wertvolle Ausstattungsstücke wie die Piazza Metallica oder die international bekannte Lichtinstallation von Jonathan Park wurden in die Bewertung einbezogen, teilt der Landschaftspark mit.

Grüne Idylle im Landschaftspark Nord, zu entdecken zum Beispiel in den Sintergärten. Foto: Thomas Berns

Die Idee für den heutigen Park wurde im Jahr 1989 geboren. Auf dem Areal eines ehemaligen Thyssen-Hüttenwerks, das im April 1985 geschlossen wurde, entstand nach dem Entwurf von Professor Peter Latz ein Landschaftspark, der weder Park noch Landschaft im ursprünglichen Sinn ist.

Mit der Einführung des neuen Denkmalschutzgesetzes 2022 kam die Kategorie „Gartendenkmal“ dazu. „Schon 2015 hat uns der britische Guardian unter die zehn schönsten Parks der Welt gewählt. Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung, die dem Park gerecht wird“, sagt Frank Jebavy, Geschäftsbereichsleiter des Landschaftsparks. „Als Gartendenkmal etabliert sich der Landschaftspark weiter in der Welt der Denkmäler und kann so authentisch entwickelt und in besonderem Maße gepflegt werden.“

Der Landschaftspark feiert am 1. Juni im Rahmen der langen Nacht der Industriekultur seinen 30. Geburtstag. Mit durchschnittlich einer Million Besuchern und Besucherinnen pro Jahr gehöre der Landschaftspark Duisburg-Nord zu den beliebtesten Natur- und Kulturlandschaften in Nordrhein-Westfalen, so die Parkleitung.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg