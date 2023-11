Neue Aufgabe für den bekannten Gastronom Frank Schwarz

Duisburg. Frank Schwarz ist in der Gastronomie-Szene seit Jahren bekannt und angesehen. Jetzt übernimmt der Duisburger eine neue Aufgabe.

Als Chef seines international erfolgreichen Gastrounternehmens ist Frank Schwarz in der Szene bekannt und angesehen. Seine Gastro-Group zeichnet sich für das kulinarische Rahmenprogramm bei (Groß-)Veranstaltungen verantwortlich, unter anderem beim Grimme-Preis. Nun hat Schwarz eine neue Aufgabe.

Denn er ist der neue Vorsitzende der Dehoga-Kreisgruppe Duisburg. Die Mitglieder des Hotel- und Gaststättenverbandes wählten ihn einstimmig zum Nachfolger von Marc Weber. Der Betreiber des Webster Brauhauses am Dellplatz stellte sich nach 16 Jahren nicht mehr zur Wahl, will sich nun zu 100 Prozent auf seinen Betrieb konzentrieren.

Dehoga in Duisburg: Frank Schwarz löst Marc Weber ab

„Marc Weber war 16 Jahre Vorsitzender der Kreisgruppe Duisburg, brachte sich ebenfalls als Vizepräsident des nordrheinischen Präsidiums von 2009 bis 2021 stark für das Gastgewerbe gegenüber der Kommunal- und Landespolitik ein und zählte hierbei als wertvoller Gesprächspartner und Impulsgeber“, lobte die Dehoga Nordrhein in einer Mitteilung. Zuletzt hatte Weber von Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link mehr Unterstützung für die Gastronomie gefordert.

Nun will sich also Frank Schwarz in seiner Funktion für die Interessen der Hoteliers und Wirte einsetzen. Gänzlich unbekannt ist die Arbeit für ihn nicht: Von 1999 bis 2007 trug er bereits den Vorsitz der Kreisgruppe, leitete das Dezernat Junges Gastgewerbe, gründete den Arbeitskreis Catering und unterstützt aktuell als Vizepräsident das nordrheinische Präsidium.

