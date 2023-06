Neubau Rheinbrücke Neuenkamp: Tagelanger Engpass auf A 40

Zwischen den Anschlussstellen Duisburg-Häfen und Am Brink in Kaßlerfeld gibt es über mehrere Tage einen Engpass auf der A 40 in Richtung Essen.

Von Freitag, 7. Juli, 20 Uhr, bis Montag, 10. Juli, 5 Uhr, steht auf der Autobahn 40 in Fahrtrichtung Essen zwischen der Anschlussstelle Duisburg-Häfen und Am Brink in Kaßlerfeld auf einer Länge von rund 300 Metern nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Wie die Deges mitteilt, steht die Maßnahme im Zusammenhang mit der Erweiterung der A 40 zwischen den Anschlussstellen Duisburg-Homberg und Duisburg-Häfen einschließlich Neubau der Rheinbrücke Neuenkamp. So werden in dem Zeitraum Arbeiten an der Mittelstreifenüberfahrt im Streckenabschnitt durchgeführt.

