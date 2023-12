Netzwerk: neues Angebot für Alleinerziehende in Duisburg

Duisburg Damit Alleinerziehende weniger allein sind, wollen Bürgerstiftung und DRK Duisburg sie vernetzen. Das erste Treffen steht jetzt an.

Beziehungsnetze sind für die Bildung und Erziehung von Kindern wichtig. Nach einem afrikanischen Sprichwort braucht es sogar ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Auch in einer Großstadt. Die Duisburger Bürgerplattform DUaktiv und das DRK wollen Alleinerziehende zum ersten Netzwerktreffen einladen. „Gerade für Alleinerziehende ist es extrem wichtig, ein gutes und verlässliches Netzwerk zu haben“, sagt Liane Lauprecht, beim Deutschen Roten Kreuz Duisburg (DRK) zuständig für „Familienhilfe sofort vor Ort“ sowie für Online-Beratung.

Am Samstag, 16. Dezember, laden die Organisationen mit finanzieller Unterstützung der Stiftung Alltagsheld:innen zum ersten Netzwerktreffen für Alleinerziehende ein. Von 14.30 bis 17.30 Uhr können sich Alleinerziehende aus Duisburg in den Räumen des DRK in Stadtmitte bei Kaffee, Tee und Gebäck kennenlernen und miteinander ins Gespräch kommen. Dabei wird es auch um die Frage gehen, wie sich die Alleinerziehenden gegenseitig unterstützen und stärken können.

Bislang keine Ortsgruppe für Alleinerziehende in Duisburg

„Wir haben überrascht festgestellt, dass es in Duisburg keine Ortsgruppe eines Vereins oder Verbands gibt, der die Interessen von Alleinerziehenden vertritt“, erklärt Angelika Fröhling, Organisatorin der Bürgerplattform DUaktiv. Dabei besteht statistisch gesehen fast jede fünfte Familie mit minderjährigen Kindern aus Allein- bzw. getrennt Erziehenden. „Wir möchten gerne erfahren, wie es Alleinerziehenden in Duisburg geht und was Ihre Ideen für Verbesserungen sind“, so Angelika Fröhling. Und Liane Lauprecht ergänzt: „Unser Netzwerktreffen soll auch die Gelegenheit bieten, ein bisschen zu träumen und sich gemeinsam zu überlegen, wie ein optimales Umfeld für Alleinerziehende aussehen könnte.“

Verbindliche Anmeldungen für das Netzwerktreffen per Mail an liane.lauprecht@drk-duisburg.de Für Kinder besteht während des Treffens die Möglichkeit, zu basteln und zu backen. Weitere Infos: www.du-aktiv.de und www.bildungswerke-drk.de

