(Nah-)Verkehrspolitik bleibt Ärgernis für Duisburg-Mitte

Im September finden die Kommunalwahlen in Duisburg statt, für die sich die Parteien bereits jetzt warm laufen. In einer Umfrage zu Jahresbeginn haben wir die Politiker der Bezirksvertretung deshalb gefragt, welche Projekte in den nächsten Monaten angegangen werden müssen, was in der Vergangenheit nicht so gut gelaufen ist und wie sie ihr Wirken in den vergangenen Jahren selbst bewerten. Keine Überraschung: Beim Nahverkehrsplan sehen alle noch Verbesserungsbedarf. Eine Übersicht der ersten drei Positionen.

Lothar Tacke, SPD, zieht eine positive Bilanz für die Stadtentwicklung in Duisburg-Mitte

Lothar Tacke, Fraktionsvorsitzender der SPD in der Bezirksvertretung, lobt zuerst die „harmonische Zusammenarbeit“ mit den Christdemokraten. „Wir waren uns immer einig, wenn es um die Umsetzung von Bürgerinteressen aus allen Stadtteilen des heterogenen Bezirks Duisburg-Mitte ging. Es gab keine Personalstreitigkeiten oder sonstige schlagzeilenträchtige Ereignisse in der vergangenen Zeit.“

Nur von anderen Gremien wie dem Rat und anderen Ausschüssen wünscht sich Tacke, bereits zum wiederholten Mal, mehr Wertschätzung. Auf die Liste der positiven Bilanz für den Bezirk setzt Tacke zahlreiche Projekte zur Stadtentwicklung. Unter anderem die Neugestaltung des Kantparks, die Einrichtung des Fernbusbahnhofes, die Neugestaltung des Calais-Platzes, Mercator One auf der Bahnhofsplatte oder der Masterplan für den Rheinpark und die Pläne für die Internationale Gartenschau sowie das Quartier Rheinort.

Nachbesserungsbedarf gebe es beim Nahverkehrsplan und dem Umbau des Marientorplatzes. Die Sozialdemokraten fordern bereits seit Jahren, dass eine Logistik-Diagonale geschaffen wird, um die Stadtteile von dem Verkehr zu entlasten. Auch die Brücken bleiben ein Thema – sowohl die A40-Brücke für Neuenkamp als auch der Karl-Lehr-Brückenzug von Kaßlerfeld nach Ruhrort.

Fredy Wagemeyer, CDU, kritisiert den Zustand der Straßen in Duisburg

Die Brücke steht auch auf der Prioritätenliste der Christdemokraten oben. Fredy Wagemeyer, Vorsitzender der CDU-Fraktion in der Bezirksvertretung, betont: „Der Zustand der Straßen im Bezirk weist an vielen Stellen auf den Fahrbahnen immer noch gewaltige Mängel auf und wir werden uns bemühen, auch hier für Abhilfe zu sorgen.“ Auch der Nahverkehrsplan müsse überarbeitet werden.

Bei den Stadtteilen wünscht sich die CDU, dass es gelingt, in Neudorf die Oststraße als Nahversorgungszentrum zu revitalisieren und in Duissern die Grünanlagen vernünftig zu pflegen. Wagemeyer zählt weiter auf, was aus seiner Sicht in den Stadtteilen ansteht: „In Wanheimerort sollte der Mehrgenerationenspielplatz auf dem Melanchtonplatz verwirklicht werden und für Hochfeld ist es wichtig, das Projekt Rheinort voran zu bringen.“ In der Innenstadt sollte der Fosterplan auf dem Gelände der „Duisburger Freiheit“ schnellstmöglich umgesetzt werden.

Frank Albrecht fordert mehr Ordnungskräfte für den Kant-Park

Die Umsetzung des Nahverkehrsplanes bringt Frank Albrecht, Bezirksvertreter der FDP, noch immer auf die Palme. „Der grob mangelhafte Nahverkehrsplan muss endlich gründlich überarbeitet werden: Die Menschen müssen ohne unnötigen Zeitverlust insbesondere zur Schule und zur Arbeit kommen.“ Auch die „ständig fehlerhaften“ elektronischen Anzeigetafeln müssten endlich - wie in anderen Großstädten - zuverlässig funktionieren und in Echtzeit informieren.

Albrecht weiß, wovon er redet: Er ist oft mit dem Rad oder mit Bus und Bahn unterwegs. Er will sich dafür einsetzen, dass der ÖPNV durch „Flatrates“ und eine Vereinfachung des Tarifsystems attraktiver wird.

Kampf dem Sanierungsstau

Außerdem dringend erforderlich aus seiner Sicht: Die Beseitigung des Sanierungsstaus, schnelles Internet und moderne IT-Ausstattung in den Schulen sowie eine Verkürzung der Bearbeitungszeiten für Bauanträge und Gewerbegenehmigungen. Den nahezu einstimmigen Beschluss zur Realisierung des Mercatorquartiers gegenüber des Rathauses lobt Frank Albrecht und nennt das Projekt „eine einmalige Chance für hochwertiges urbanes Wohnen mit dem attraktiven Wiederaufbau des historischen Wohn- und Arbeitshauses von Gerhard Mercator.“

Gleichwohl gebe es in den Stadtteilen Verbesserungsbedarf. Der FDP-Politiker möchte „beginnenden Angsträumen“, etwa am Schulgelände Pappenstraße in Neudorf durch „mehr Helligkeit, Einsehbarkeit und Polizeipräsenz“ entgegenwirken. Auch im Kantpark sollen „erheblich mehr Ordnungskräfte“ für ein erhöhtes Sicherheitsgefühl sorgen. „Wir müssen aber auch den Suchtmittelabhängigen mehr Hilfsangebote machen.“

Fischerstraße in Wanheimerort soll attraktiver werden

Für Neuenkamp und Kaßlerfeld wünscht er sich eine bessere Einbeziehung des Innenhafens, etwa, indem man die Brückenunterführung an der Schifferstraße heller gestalte. Die Fischerstraße in Wanheimerort soll attraktiver werden, indem man mehr Geld für Straßenfeste zur Verfügung stelle und verstärkt verkaufsoffene Sonntage ermögliche.