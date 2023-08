Nächtlicher Wildschwein-Unfall: Autobahn zeitweise gesperrt

Die Autobahnpolizei Düsseldorf musste in der Nacht zu Samstag die A524 in Duisburg-Rahm nach einem Unfall sperren.

Duisburg. Ein Wildschwein hat die Autobahnpolizei wachgehalten: Es flüchtete schwer verletzt nach einer Kollision mit einem Auto. Ein Jäger wurde gerufen.

Ein Wildschwein hat in der Nacht zu Samstag für einen Polizeieinsatz und eine gesperrte Autobahn gesorgt. Gegen 2.37 Uhr ist das Tier auf der A524 in Duisburg-Rahm vor ein Auto gelaufen. Bei der Kollision verletzte sich das Wildschwein offenbar schwer und hinterließ eine große Blutlache, berichtet ein Sprecher der Autobahnpolizei Düsseldorf. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Das Tier flüchtete, wurde von den Einsatzkräften aber im Grün unter der Mittelleitplanke entdeckt. Sie riefen einen Jäger, um das schwer verletzte Tier zu erlösen. Bis dieser eintraf, flüchtete es aber. Der Jäger geht aufgrund der Blutlache davon aus, dass es verenden wird, er wollte sich am Samstag bei Tageslicht aber noch auf die Suche machen, berichtet der Sprecher.

Autobahn sperrte die A524 für knapp eine Stunde

Dass die Beamten nicht selbst das Leid beendeten, hänge damit zusammen, dass die Waffen der Polizei dafür nicht geeignet seien, erklärt der Sprecher. Außerdem seien Jäger die „Wildausübungsberechtigten“, ihnen gehöre das Tier am Ende auch.

Während des Einsatzes war die Autobahn in Richtung Krefeld für knapp eine Stunde gesperrt.

