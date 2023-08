Nächtliche Spritztour: Junge (17) baut Unfall mit Papas Auto

Zeugen riefen die Polizei zur Unfallstelle in Duisburg-Neumühl.

Duisburg. Diese nächtliche Spritztour ist schief gegangen: Ein 17-Jähriger hat sich in Duisburg das Auto seines Vaters „geliehen“ und einen Unfall gebaut.

Der Teenager hatte sich das Auto am späten Montagabend „ausgeliehen“, als sein Vater bereits schlief. Mit dem grauen Toyota fuhr er durch die Nacht. Gegen 0.35 Uhr verlor er dann auf der Albert-Einstein-Straße in Neumühl die Kontrolle über den Wagen und prallte gegen zwei am Fahrbahnrand geparkte Autos.

Zeugen beobachteten den Zusammenstoß und riefen die Polizei. Die Einsatzkräfte überprüften den jungen Fahrer und stellten dabei fest, dass er gar nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Doch damit nicht genug: Als die Beamten den Jugendlichen zu seinen Eltern bringen wollten, entdeckten sie ein Butterflymesser in seiner Umhängetasche.

Spritztour mit Papas Auto: Jungen Duisburger erwartet nun ein Strafverfahren

Den 17-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

