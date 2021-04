Nächtliche Sperrung auf der A40 von Mülheim nach Duisburg

Duisburg. Die A40 muss zwischen Mülheim und Duisburg in den nächsten Nächten auf eine Spur verzichten. Der Grund sind Sondierungsbohrungen.

Die Autobahn GmbH Rheinland sperrt in der kommenden Woche auf der A40 in den drei Nächten von Montagabend (19. 4.) bis Donnerstagfrüh (22. 4.) jeweils von 19 bis 6 Uhr einen Fahrstreifen zwischen den Anschlussstellen Mülheim-Ruhr und dem Kreuz Duisburg in Fahrtrichtung Venlo.

Die Autobahn GmbH Rheinland führt in dieser Zeit im gesperrten Fahrbahnbereich Sondierungsbohrungen durch. Sie stehen im Zusammenhang mit dem sechsspurigen Ausbau des auch als Spaghetti-Knoten bekannten Kreuzes Kaiserberg. Für 100 Millionen Euro sollen dort neben der Erweiterung auch Brücken ersetzt werden.