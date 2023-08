Nachwuchs im Zoo Duisburg: Tiere werden nur selten gehalten

Duisburg. Der Zoo Duisburg freut sich über Nachwuchs mit Seltenheitswert. Die besondere Tierart wird nur in acht deutschen zoologischen Gärten gehalten.

Der Zoo Duisburg freut sich über Nachwuchs: Auf der Leguaninsel machen zwei junge Kuba-Baumratten bereits ihre ersten Schritte. Immer an der Seite der Kleinen: Weibchen Chica. Wagt sich der Nachwuchs zu weit aus dem schützenden Nest, greift die Mutter ein. „Dann trägt sie ihre Jungtiere zurück unter einen Baumstamm, der zuvor von den Tieren als Nest vorbereitet worden ist“, erzählt Biologin Taissa Faust.

Es ist bereits das zweite Mal, dass im Zoo Duisburg junge Kuba-Baumratten aufwachsen. In der Zoolandschaft werden die Nagetiere nur selten gehalten – in Deutschland pflegen derzeit acht Tierparks diese Tierart. Sie gelten als sehr anpassungsfähige Tiere und kommen in Nebel-, Sumpf-, Trocken- sowie Mangrovenwäldern und sogar Halbwüsten vor.

Zoo Duisburg: Die Leguaninsel gibt es seit 2021

Auf ihrem Speiseplan stehen beispielsweise Blätter, Rinde, Früchte, kleine Reptilien, kleine Säugetiere und Insekten. Obwohl Kuba-Baumratten äußerlich Ratten sehr ähnlich sehen, sind sie nicht mit ihnen, sondern mit Meerschweinchen verwandt. In Duisburg leben die Großnager auf der Leguaninsel, direkt hinter dem Besucherbereich des Aquariums.

Das im Herbst 2021 eröffnete Areal ist Heimat von Tieren, die nur auf den karibischen Inseln leben. Dazu zählen stattliche Wirtelschwanzleguane, kubanische Baumratten, Blattschrecken und die Socorro-Taube. Letzteres ist eine Tierart, die im ursprünglichen Lebensraum ausgestorben ist und nur durch die Arbeit von zoologischen Gärten überlebt, informiert der Zoo Duisburg.

