Nachts Engpässe: Sanierung auf A-59-Brücke wird vorbereitet

Bis zu 15 Zentimeter breit ist der Spalt, den die Autobahnmeisterei Duisburg vor ein paar Monaten, am 8. April, am Fahrbahnübergang auf der A 59-Grunewaldbrücke in Duisburg entdeckte.

Duisburg. Nächtliche Engpässe: Die Autobahn GmbH bereitet die Sanierung des beschädigten Fahrbahnübergangs auf der A 59-Grunewaldbrücke in Duisburg vor.

Von Montagabend, 28. Juni, 20 Uhr, bis Freitagmorgen, 2. Juli, 5 Uhr, kommt es auf der A 59-Grunewaldbrücke zwischen den Autobahnkreuzen Duisburg-Süd und Duisburg zu nächtlichen Engpässen. Dies teilt die Autobahn GmbH Rheinland mit. Sie richtet in diesem Bereich als vorbereitende Maßnahme zur Sanierung des beschädigten Fahrbahnüberganges eine Baustellenverkehrsführung ein, in deren Folge nachts in beiden Fahrtrichtungen nur jeweils eine Fahrspur zur Verfügung steht.

Zunächst soll der Übergang in Fahrtrichtung Dinslaken saniert werden. Dies soll am 12. Juli starten und voraussichtlich bis zum 26. August dauern. Daran anschließend ist geplant, die Arbeiten in Richtung Düsseldorf fortzusetzen. Über Verkehrseinschränkungen, die für die Autofahrer während der Bauzeit entstehen, will die Autobahn GmbH Rheinland rechtzeitig informieren.

Die Maßnahmen sind notwendig, weil die Autobahnmeisterei Duisburg vor ein paar Monaten, am Donnerstagmorgen, 8. April, einen bis zu 15 Zentimeter breiten Spalt am Fahrbahnübergang entdeckt hatte. Die A 59 war zunächst voll gesperrt. Seit Montag, 12. April, ist die Schadensstelle provisorisch mit Stahlplatten abgedeckt und bei Temporeduzierung wieder in beiden Richtungen befahrbar.

