Nachbar soll in Duisburg im Aufzug zugeschlagen haben

Wegen Körperverletzung musste sich ein 40-jähriger Mann aus Wanheimerort vor dem Amtsgericht am König-Heinrich-Platz verantworten. Laut Anklage hatte er seiner Wut, die der über ihm wohnende Nachbar durch den Lärm bei der Vorbereitung auf den morgendlichen Gang zur Arbeit auslöste, auf besondere Weise Luft gemacht: Gegen 4.50 Uhr stieg er zu dem Nachbarn in den Fahrstuhl und schlug mehrfach auf ihn ein.

„Ich bin zwar auf dem Land groß geworden“, so der Angeklagte. „Und ich habe meine Schwierigkeiten gehabt, mich an den Lärm der Großstadt zu gewöhnen, insbesondere in einem Haus mit 32 Mietern. Aber ich würde niemanden attackieren, nur weil er mitten in der Nacht zur Arbeit muss.“ Er gehe davon aus, dass er in der Tatnacht geschlafen habe. Jedenfalls hätten ihn der Geschädigte und der Hausmeister mittags aus dem Bett geklingelt, als sie nach Zeugen für den Vorfall suchten, so der arbeitslose Kaufmann.

Duisburger Amtsgericht stellt Verfahren ein

Der 79-jährige Hausmeister erinnerte sich, dass der Angeklagte einen verschlafenen Eindruck machte. „Aber er hat ganz normal reagiert und gesagt, dass er nichts wisse.“ Der Geschädigte, der bei dem Vorfall üble Prellungen davon trug, habe ihm gesagt, er glaube, dass möglicherweise der Angeklagte der Täter gewesen sei. „Ich habe ihm gesagt, dass das wohl kaum reicht“, so der Zeuge. Offenbar hatte der Geschädigte bei der Polizei dennoch den Angeklagten verdächtigt.

Die Ordnungshüter hatten, weil auch von einem Schlagring die Rede war, die Wohnung des 40-Jährigen durchsucht. Doch außer riesigem Chaos fanden die Beamten nichts. Die Wohnung befand sich offenbar in einem derart verwahrlosten Zustand, dass die Polizisten dem Angeklagten spontan Hilfe durch den sozial-psychiatrischen Dienst anboten. „Ich muss halt mal aufräumen“, so der freundliche 40-Jährige zum Richter.

Da der inzwischen verzogene Geschädigte der Verhandlung unentschuldigt fern blieb, kam das Gericht bei der Aufklärung des Falles nicht weiter. Im Einverständnis aller Beteiligter wurde das Verfahren eingestellt.