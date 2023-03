Nach dem Unfall in Duisburg-Beeck fuhr das Auto mit Gelsenkirchener Kennzeichen einfach weiter. (Archivbild)

Unfallflucht Nach Unfall in Duisburg: Gelsenkirchener Autofahrer gesucht

Duisburg. Nach einem Unfall in Duisburg-Beeck am Mittwochabend läuft bei der Polizei die Suche nach dem Fahrer eines Gelsenkirchener Kleinwagens.

Nach einem Unfall in Duisburg-Beeck am Mittwochabend sucht die Polizei nach dem Fahrer eines grauen VW Golf mit Gelsenkirchener Kennzeichen.

Das Auto war nämlich gegen 18.20 Uhr auf der Hoffschen Straße vor dem Opel einer 34 Jahre alten Duisburgerin eingeschert. Obwohl die 34-Jährige sofort bremste, konnte sie einen Zusammenstoß nicht verhindern.

Bei der Kollision verletzte sich die Opel-Fahrerin leicht. Die Person am Steuer des grauen Golf fuhr allerdings einfach weiter. In dem Auto, das zuvor schon an einem Taxi vorbeigerast sein soll, sollen zwei Menschen gesessen haben. Das Verkehrskommissariat 21 hat die Suche aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter 0203 280 0 entgegen.

