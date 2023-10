Nach Überfall auf 83-Jährige: Polizei fasst zwei Teenager

Die Polizei Duisburg hat nach einer Öffentlichkeitsfahndung zwei Teenager gefasst, die im Sommer eine 83-Jährige vor einer Bäckerei am Franz-Lenze-Platz in Vierlinden überfallen haben sollen.

Die Polizei in Duisburg hat zwei Jugendliche gefasst, die am 28. Juli versucht haben sollen, eine 83-Jährige am Franz-Lenze-Platz in Vierlinden auszurauben.

Dank mehrerer Zeugenhinweise kamen die Beamten einem 15- und einem 16-Jährigen auf die Spur. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg durchsuchten Einsatzkräfte am Donnerstag, 12. Oktober, die Wohnungen der Duisburger und stellten Beweismaterial sicher.

Die Teenager müssen sich jetzt mit einer Anzeige auseinandersetzen. Außerdem schrieben die Polizisten einen Bericht an das Jugendamt.

Die Jugendlichen werden beschuldigt, eine Seniorin überfallen zu haben, die am besagten Tag im Juli am Franz-Lenze-Platz vor einer Bäckerei saß und ihre Handtasche vor sich auf den Tisch gelegt hatte. Plötzlich näherten sich ihr zwei Teenager und rissen an der Tasche.

Da die Frau ihren Arm noch im Umhängegurt hatte, stürzte sie vom Stuhl, fiel zu Boden und wurde ein kleines Stück mitgeschleift. Die Täter ließen daraufhin los und flüchteten. Ein Rettungswagen brachte die verletzte Frau zur Behandlung in ein Krankenhaus.

