Nach Trennung: Duisburger hob mit Kreditkarte von Ex Geld ab

Duisburg. In zweiter Instanz verurteilte das Landgericht einen Duisburger (37) zu einer Geldstrafe. Er hatte Geld vom Konto seiner Ex-Freundin gestohlen.

Am Ende einer Berufungsverhandlung vor dem Landgericht am König-Heinrich-Platz stand genau das selbe Urteil, das schon das Amtsgericht gefällt hatte: Wegen Computerbetrugs in sechs Fällen wurde ein 37 Jahre alter Duisburger zu einer Geldstrafe von 4800 Euro (120 Tagessätze zu je 40 Euro) verurteilt. Der sture Angeklagte hatte Erklärungen des Gerichts ignoriert und unbedingt ein Urteil haben wollen.

Dabei hatte er schon in erster Instanz zugegeben, das Konto seiner Ex-Freundin um insgesamt 200 Euro erleichtert zu haben. Das Paar war schon lange getrennt gewesen, hatte aber noch zusammen gewohnt. In einer Nacht-und Nebel-Aktion zog die Frau aus und ließ ihren Ex auf allen Kosten sitzen. Der griff sich eine Kunden-Kreditkarte, die die Frau zurück gelassen hatte, und hob in der Folgezeit bei sechs Gelegenheiten kleinere Beträge von ihrem Konto ab.

Angeklagter aus Duisburg: „Habe großen Fehler begangen“

„Ich weiß, dass ich einen großen Fehler begangen habe“, so der Angeklagte. „Und dafür muss ich gerade stehen.“ Aber die Strafe falle viel zu hoch aus, beschwerte er sich bei der Berufungskammer. „Das steht doch in keinem Verhältnis zur Tat und zur Höhe des Schadens.“

Geduldig erläuterte ihm die Vorsitzende, dass für jede einzelne Tat eine Geldstrafe ausgeworfen werden müsse. „Die werden aber nicht addiert, sondern es gibt bei der Gesamtstrafenbildung eine Art Rabatt.“ Allerdings sei klar, dass eine Tat geringer bestraft werde als sechs. Das Amtsgericht sei aber durchaus moderat vorgegangen, meinte die Richterin.

Gericht bestätigt Urteil gegen 37-Jährigen

„Und die Höhe der Tagessätze ergibt sich aus ihrem Netto-Einkommen, geteilt durch 30“, setzte sie die Lehrstunde in Sachen Geldstrafenbildung fort. Inzwischen sei der Angeklagte zwar verheiratet und Vater, da seine Frau aber eigenes Einkommen habe und das Amtsgericht die Tagessatzhöhe eher unten ansiedelte, stimme das Ergebnis noch immer. Zumal der Angeklagte ja auch nicht dazu beigetragen habe, seine Taten in einem günstigeren Licht erscheinen zu lassen; beispielsweise dadurch, dass er seiner Ex das Geld zurück gezahlt hätte.

Der 37-Jährige wollte von einer Rücknahme der Berufung aber offenkundig nichts wissen. Am Ende bekam er sein Urteil. Und muss nun auch noch die vollen Kosten für die Berufungsverhandlung tragen.