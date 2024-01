Nach Silvester-Attacken auf Polizisten: Täter auf freiem Fuß

Die Polizei war an Silvester wie hier in Duisburg-Hochfeld sehr präsent.

Duisburg Nach Attacken auf Polizisten an Silvester in Duisburg sind die Tatverdächtigen nach einer Nacht in Gewahrsam wieder auf freiem Fuß. Der Grund.

Nach mehreren Attacken auf Polizisten an Silvester in Duisburg sind die Tatverdächtigen nach einer Nacht in Gewahrsam wieder auf freiem Fuß. Die Delikte haben demnach jeweils nicht ausgereicht, um einen Strafbefehl zu erwirken. Dies teilte Polizeisprecher Daniel Kattenbeck auf Nachfrage der Redaktion mit.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

In einem Fall hatte ein 30-Jähriger in der Öffentlichkeit angekündigt, mit einer Schusswaffe Einsatzkräfte von Polizei und Stadt angreifen zu wollen. Ein Richter hatte daraufhin die Durchsuchung seiner Wohnung in Vierlinden angeordnet. Die Polizei war zusammen mit Spezialeinheiten vor Ort und stellte zwei Schreckschusswaffen, Munition und Betäubungsmittel sicher.

Silvester in Duisburg: Polizisten mit Feuerwerk beschossen

In einem weiteren Fall kam ein Mann in Gewahrsam, weil er auf der Weseler Straße in Marxloh Feuerwerkskörper auf Einsatzkräfte geworfen hatte und dabei einen Beamter leicht am Bein verletzte. In Hochheide konnte die Polizei ebenfalls zwei Männer identifizieren, die Einsatzkräfte auf der Moerser Straße mit Feuerwerk beschossen hatten..

Die Polizei betont aber, dass in allen Fällen Strafverfahren eingeleitet worden seien und weitere Ermittlungen laufen. Und: Nach den teils massiven Ausschreitungen in der Silvesternacht 2022/2023 hatte die Polizei erst im Februar 2023 mitgeteilt, dass sie drei tatverdächtige Jugendliche identifizieren konnte. Sie sollen damals in Hochfeld und Hochheide ebenfalls auf Einsatzkräfte gefeuert haben.

Keine Böllerverbotszonen, aber deutlich mehr Einsatzkräfte

Zum Jahreswechsel 2023/2024 hatte die Polizei gemeinsam mit der Stadt entschieden, statt auf Böllerverbotszonen auf deutlich mehr Einsatzkräfte zu setzen. Neben Beamten der Einsatzhundertschaft waren auch Polizisten in Zivil im Dienst. „Somit konnten wir jederzeit flexibel agieren, etwaige Brennpunkte frühzeitig erkennen und zeitnah einschreiten, um Tatgelegenheiten zu reduzieren“, sagt Polizeisprecher Kattenbeck. „Täter wurden dabei identifiziert und potenzielle Randalierer so verdrängt, dass sie ihre unfriedlichen Absichten nicht in die Tat umsetzen konnten.“

Allerdings: „Was wir nicht tolerieren und die Zufriedenheit schmälert, sind die Vorfälle, bei denen Einsatzkräfte von Polizei und Stadt, die in der Silvesternacht im Dienst waren, selbst Opfer von Straftaten werden“, so Kattenbeck. Und: Die Zahl der Einsätze war nach seinen Angaben auf einem annähernd gleichen Niveau wie beim vorausgegangenen Jahreswechsel, als die Polizei stadtweit auf 430 Einsätze kam.

Die Polizei hatte gefühlt alles im Griff und mögliche Probleme im Keim erstickt. Anwohner aus Hochfeld

„Da die zusätzlichen Kräfte innerhalb der Stadtteile regelmäßig den Einsatzort verlagerten, um auf Personenansammlungen schnell zu reagieren, wurden nicht alle Einsätze straßengenau dokumentiert“, erläutert Kattenbeck. „Somit ist davon auszugehen, dass die tatsächliche Anzahl der Einsätze sogar leicht oberhalb des Vorjahresniveaus liegt.“

Allerdings sagen Menschen etwa aus Hochfeld, in den Vorjahren einer der Brennpunkte an Silvester, dass es diesmal etwas ruhiger zugegangen sei: „Die Polizei hatte gefühlt alles im Griff und mögliche Probleme im Keim erstickt“, erklärt ein Anwohner. (mit F.P.)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg