Nach Show-Abbruch: Markus Krebs sagt weitere Auftritte ab

Seinen Auftritt am 1. Oktober in der Duisburger Mercatorhalle musste Markus Krebs vorzeitig abbrechen.

Duisburg. Nach dem Abbruch in Duisburg hat Comedy-Star Markus Krebs weitere Shows abgesagt – aus gesundheitlichen Gründen, die aber zunächst überraschen.

Eigentlich hätte Markus Krebs am Mittwochabend in Osnabrück wieder auf der Bühne stehen sollen. Doch nachdem der Comedy-Star bereits am Sonntag eine Show in Duisburg vorzeitig beenden musste, hat er nun auch die weiteren Auftritte in dieser Woche abgesagt. „Ich hatte auf eine schnelle Besserung gehofft“, teilt Markus Krebs mit, „aber so geht’s leider nicht“.

„Ich kann nicht mehr“ – mit diesen Worten hatte sich der 53-Jährige am Sonntag kurz nach der Pause verabschiedet, ausgerechnet bei einer Show in seiner Heimatstadt. Es gab aufmunternden Applaus, einige Fans riefen Genesungswünsche in Richtung Bühne. Der naheliegende Verdacht: Wieder mal macht seine Diabetes-Erkrankung Probleme. Die zwang Markus Krebs schon in der Vergangenheit zu Abbrüchen. Doch das ist offenbar nicht der Grund.

Markus Krebs bedankt sich nach Absagen bei seinen Fans

Sein Management war für die Redaktion bislang zwar nicht zu erreichen. Doch am Mittwoch meldete sich der Künstler selbst zu Wort: „Meine Bandscheibe macht mir extrem zu schaffen.“ Deshalb könne er die in den kommenden Tagen geplanten Solo-Termine in Osnabrück, in Hannover und in Rheine nicht spielen.

„Ich habe alles gegeben, aber leider brauche ich diese Woche noch, um mich auszukurieren“, bedauert Markus Krebs und ergänzt: „Ihr sollt doch die beste Show bekommen.“ Für einige der abgesagten Auftritte wurden bereits Ersatztermine bekanntgegeben – alle Tickets behalten demnach ihre Gültigkeit.

Gleichzeitig bedankt sich der Comedy-Star bei seinen Fans für viele gute Wünsche, die ihn in den vergangenen Tagen erreicht hätten: „Ich hab echt einfach die besten Leute.“

Laut aktueller Planung soll die Tour „Comedy alle wegen mir?“ am 12. Oktober mit einem Auftritt in Lindau am Bodensee fortgesetzt werden. Bereits am 10. Oktober soll die neue Aufzeichnung des Markus-Krebs-Podcasts „Comedykation“ stattfinden, dann in der Duisburger Kneipe „Zum Hocker“, die er bis Mai noch selbst betrieben hat.

