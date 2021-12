Duisburg. Das Giraffenhaus im Zoo Duisburg hat einen neuen Bewohner. Für die 20-jährige Margot ist es nach einem Schicksalsschlag ein lang ersehntes Glück.

Die 20 Jahre alte Margot ist im Giraffenhaus im Zoo Duisburg mit ihrem schwarzen Schnabel ein Hingucker. Doch vor 13 Monaten verlor der Hornrabe seinen männlichen Weggefährten. Ihr langjähriger Partner Erich verstarb im hohen Alter von 30 Jahren, ein Hüftschaden machte ihm das Laufen schwer. Nun soll ein neuer Hornrabe aus einem tschechischen Zoo die Zeit der Einsamkeit beenden.

Kajo heißt der neue Mann aus Ostrava an ihrer Seite. Der fünfjährige Hornrabe soll mit Margot an die Zuchterfolge der Vergangenheit anknüpfen. Erste Annäherungsversuche seien vielversprechend. „Schon nach wenigen Stunden haben sie sich gegenseitig umworben. Mittlerweile singen sie zusammen und sind gemeinsam unterwegs“, berichtet Philipp Goralski, Tierpfleger am Kaiserberg.

Besonders ist das Balzverhalten der Südlichen Hornraben: „Sie machen sich gegenseitig Geschenke. Kleine Äste oder Strohhalme werden dem Partner überreicht und so um die Gunst geworben.“ Eine Partnerschaft bei Hornraben ist üblicherweise lebenslang und von Vertrauen und Fürsorge geprägt. Auch bei der Aufzucht des Nachwuchses unterstützen die Männchen.

Südliche Hornraben sind mit einem Gewicht von bis zu sechs Kilogramm die schwersten Vertreter aus der Familie der Hornvögel und leben ursprünglich in Afrika. Zu ihren wohl charakteristischsten Merkmalen zählt die rote Gesichts- und Kehlhaut, die frei von Federn ist und zur Balz eingesetzt wird. In den vergangenen Jahren sind die Bestände des Südlichen Hornraben aufgrund von Lebensraumverlust und Wilderei stetig geschrumpft.

Die Hornraben Margot (links) und Kajo (rechts) bilden im Zoo Duisburg ein neues Pärchen. Foto: Zoo Duisburg

