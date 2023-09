Nach Rätsel-Aus bei Sat.1 – Doc Caro schon bald zurück im TV

Duisburg/Mülheim. Doc Caro ist schon bald zurück im TV. Wo die neue Serie über Deutschlands bekannteste Notärztin ausgestrahlt wird und was die Zuschauer erwartet.

Deutschlands wohl bekannteste Notärztin Dr. Carola Holzner, besser bekannt als Doc Caro, ist schon bald zurück im TV. Ab dem 4. Oktober nimmt die Duisburger Medizinerin, die in der Helios St. Johannes Klinik arbeitet, die Zuschauer und Zuschauerinnen mit in ihren außergewöhnlichen Arbeitsalltag. Die sechsteilige Doku-Reihe „Doc Caro – Jedes Leben zählt“ wird wöchentlich und immer mittwochs um 20.15 Uhr auf dem Privatsender Vox ausgestrahlt und beleuchtet Duisburger Fälle.

„Endlich geht es weiter!“, sagt Dr. Carola Holzner. Dann nimmt die Medizinerin die Zuschauer wieder mit in ihre Welt – ob im Notarztwagen, im Hubschrauber oder in der Duisburger Notaufnahme. Die Oberärztin verfolgt den weiteren Weg ihrer Patienten aus der Notaufnahme und dem Schockraum hinaus bis in die medizinischen Fachabteilungen und OP-Säle des Hamborner Krankenhauses. Bei jeder Patientengeschichte schauen die Zuschauer der Medizinerin über die Schulter.

Neue Serie auf Vox: Doc Caro dankt ihren Patienten

„Der größte Dank gilt den Patienten, die mir ihr Vertrauen geschenkt haben, sich auch in den intimsten, oft schwersten Momenten zu öffnen, um uns alle teilhaben zu lassen und auch nachhaltig etwas zu bewegen“, schreibt Doc Caro in den sozialen Netzwerken über die Dreharbeiten. Dabei erlebt die Ärztin Fälle, die sie nachhaltig bewegen.

So wie die Geschichte eines Schülers, der verletzt in der Notaufnahme bei Doc Caro eintrifft. Die Notärztin spürt, so heißt es in der Ankündigung zur neuen Serie, dass hier nicht bloß ein Unfall vorliegt. Der junge Patient, der aus einer irakischen Familie stammt, hat mit ganz anderen Problemen zu kämpfen – Probleme, die aufgrund von Migration in Brennpunktschulen entstehen. Die Geschichte lässt Doc Caro, die selbst Mutter zweier Kinder ist und in Mülheim lebt, nicht kalt. Sie möchte vor Ort etwas verändern und besucht kurzerhand die Schule.

In „Doc Caro – Jedes Leben zählt“ wird die Medizinerin Eindrücke aus ihrem Klinik-Alltag in Duisburg teilen. Foto: Doc Caro Jedes Leben zählt / RTL / Stefan Gregorowius

Ausgehend von den emotionalen Fällen nimmt die Notfallmedizinerin die Zuschauer zudem mit auf ihre Mission: „Missstände im Gesundheitswesen aufzudecken und Nachwuchs für Pflege und Rettungsdienst zu gewinnen“, heißt es in der Ankündigung. In der Serie sollen auch komplexe medizinische Sachverhalte verständlich erklärt werden: Wie kommt es zum Beispiel zu einem Herzinfarkt? Was passiert eigentlich bei Vorhofflimmern?

Aus bei Sat.1 mit rätselhaften Aussagen begleitet

Dass die bekannte Ärztin nun auf dem Privatsender Vox und nicht mehr bei Sat.1 zu sehen ist, kam Anfang des Jahres angesichts guter Einschaltquoten überraschend. Das Aus wurde zudem mit rätselhaften Aussagen des Privatsenders aus Unterföhring begleitet: „‚Doc Caro – Einsatz mit Herz’ war ein erfolgreiches Programm für Sat.1. Trotzdem sehen wir von einer zweiten Staffel ab. Dafür gibt es gute Gründe, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind“, sagte Sat.1-Sprecher Christoph Körfer gegenüber dieser Zeitung.

Warum die Zusammenarbeit beendet wurde und wie Doc Caro auf das Ende blickte, ließ auch ihr Management damals unbeantwortet, doch nur wenige Tage später verkündete die Bestseller-Autorin die Zusammenarbeit mit Vox. Von dem Ergebnis können sich die TV-Zuschauer schon bald überzeugen.

Zu der Serie wird es auch einen neuen Podcast geben: In „Doc Caro – Der Podcast" spricht die Ärztin alle zwei Wochen mit ihrer besten Freundin und Hebamme Kerstin.

“ spricht die Ärztin alle zwei Wochen mit ihrer besten Freundin und Hebamme Kerstin. In den Folgen geht es um alles, was die beiden momentan umtreibt – von der beruflichen Komponente bis zur Diskussion über Hafer-Latte und weitere private Geschichten .

bis zur Diskussion über Hafer-Latte und weitere . Alle zwei Wochen werden außerdem kleinere Episoden von Doc Caro veröffentlicht, in denen sie in persönlichen Sprachnachrichten Eindrücke direkt aus der Notaufnahme oder ihrem Alltag teilt.

Eindrücke direkt aus der Notaufnahme oder ihrem Alltag teilt. Ab dem 3. Oktober soll der Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen zu finden sein, zuvor und ab dem 19. September bereits bei RTL+.

