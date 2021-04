Die Feuerwehr Duisburg musste am Dienstagabend einen Pkw-Brand in Meiderich löschen.

Brandstiftung Nach Navi-Diebstahl: Auto in Duisburg angezündet

Duisburg. In Duisburg-Meiderich hat am Dienstag ein Auto gebrannt. Zuvor war es aufgebrochen und ein Navigationsgerät geklaut worden. Polizei sucht Zeugen.

Ein Auto ist am Dienstagabend auf der Borkhofer Straße in Meiderich in Flammen aufgegangen. Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, stellten Polizisten fest, dass der Mazda offenbar aufgebrochen worden war und das fest eingebaute Navigationsgerät fehlte.

Nach derzeitigen Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass der Autoaufbruch mit dem Brand zusammenhängt. Die Kripo sucht deshalb Zeugen, die am Abend gegen 22 Uhr verdächtige Personen gesehen oder Geräusche gehört haben.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter 0203 2800 entgegen.