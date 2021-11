Nach Lichtermarkt: Landschaftspark-Nord plant neues Event

Der Lichtermarkt in Duisburg hat am ersten Adventwochenende rund 14.000 Besucher in den Landschaftspark gelockt.

Duisburg. Rund 14.000 Menschen haben den Lichtermarkt in Duisburg besucht. Der Landschaftspark arbeitet schon an einem neuen Highlight. Was geplant ist.

Der Lichtermarkt in Duisburg hat am Wochenende rund 14.000 Besucherinnen und Besucher angelockt. Das hat der Landschaftspark-Nord am Dienstag mitgeteilt. Nach einem regenbedingt etwas verhaltenen Start am Freitag, zog es am Samstag und Sonntag mehr Menschen für einen stimmungsvollen Adventsbummel in das ehemalige Hüttenwerk.

„Die Bemühungen im Vorfeld, eine möglichst sichere und harmonische Veranstaltung in diesen Zeiten auf die Beine zu stellen, haben sich ausgezahlt“, resümiert Uwe Kluge, Geschäftsführer der Duisburg Kontor Hallenmanagement GmbH, zu der auch der Landschaftspark gehört. 2020 musste der beliebte Kunsthandwerksmarkt coronabedingt abgesagt werden, in diesem Jahr entschied sich der Veranstalter für ein 2G-Konzept, nur Geimpfte und Genesene hatten Zutritt.

Über 100 Aussteller stellten ihre Kleinkunstwerke rund um die Gebläsehalle, den Gasometer sowie die Hochöfen I und II aus. Der Lichtermarkt soll auch im Jahr 2022 wieder traditionell am ersten Adventswochenende im Landschaftspark Duisburg-Nord stattfinden. Seinen Namen verdankt der Markt dabei auch der Lichtinstallation in stimmungsvoller Industriekulisse.

Lichtermarkt 2022 – und erstmalig auch ein Sommermarkt

Bekannt ist auch: Duisburg Kontor und der Landschaftspark Duisburg-Nord planen im kommenden Jahr einen zusätzlichen Sommermarkt – als Pendant zum Lichtermarkt am ersten Adventwochenende. Erstmalig soll das Event vom 22. bis zum 24. Juli stattfinden.

Angeboten werden soll Kunsthandwerk – so heißt es in den Kriterien für Aussteller: „Zugelassen sind Kunsthandwerker und Kunsthandwerkerinnen und Künstler und Künstlerinnen, die sich mit der Gestaltung und Herstellung von Gebrauchsgütern und angewandter Kunst im Bereich Unikate oder Kleinserien beschäftigen. Die angebotenen Produkte müssen selbst gefertigt sein. Import- und Handelsware sowie industriell oder in Großserie gefertigte Produkte sind ausgeschlossen.“

Lichtermarkt im Landschaftspark Nord in Duisburg Lichtermarkt im Landschaftspark Nord in Duisburg Rundgang über den Lichtermarkt im Duisburger Landschaftspark Nord. Foto: Tanja Pickartz

