Nach „Hawala“-Razzia: Anklage gegen sieben Männer erhoben

In Duisburg sicherten Polizeibeamte bei der Razzia im November 2019 kistenweise Beweise nach einer Durchsuchung in einem Geschäft.

Düsseldorf/Duisburg. Bande soll „Hawala-Banking“ in ganz großem Stil betrieben haben. Das Geld soll auch in Juwelier-Geschäften in Duisburg verschoben worden sein.

Vorläufiger Abschluss jahrelanger Ermittlungen: Die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft hat sieben Männer im Alter von 33 bis 53 Jahren wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung sowie Verstößen gegen das Waffen- und das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz angeklagt. Sie sollen sogenanntes „Hawala-Banking“ in ganz großem Stil betrieben haben. Insgesamt geht es laut Anklage um eine Summe von 213 Millionen Euro, die an den Augen des Staats vorbei verschoben worden sein sollen. Dabei wird zum Beispiel Geld bei einem Mittelsmann in Deutschland eingezahlt, dass dann teilweise zeitgleich von einem Empfänger bei einer Kontaktperson in der Türkei abgeholt wird.

Hauptverdächtiger ist ein inzwischen 51-Jähriger aus Düsseldorf. Der Mann hatte bis zu seiner Festnahme mehrere Juweliergeschäfte in Duisburg betrieben - auch über die sollen die verbotenen Finanztransaktionen abgewickelt worden sein. Als einziger der Verdächtigen sitzt er seit November 2019 noch immer in Untersuchungshaft. Gegen zwei mutmaßliche Komplizen wurden die damals ebenfalls vollstreckten Haftbefehle laut der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft inzwischen gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

62 Objekte in mehreren Bundesländern durchsucht

Der Zugriff der Ermittlungsbehörden erfolgte vor fast anderthalb Jahren. Mehrere 100 Beamte, darunter Staatsanwälte, Experten des Landeskriminalamts (LKA), Steuerfahnder und Fachleute der Bankenaufsicht Bafin hatten im November 2019 insgesamt 62 Objekte durchkämmt, in Nordrhein-Westfalen, wo ein Schwerpunkt in Duisburg und Düsseldorf lag, in Hessen, Baden-Württemberg, Berlin und in den Niederlanden.

In Duisburg war die Polizei in Marxloh und in der Altstadt in mehreren Objekten im Einsatz. Im Zuge der Ermittlungen kassierten die Behörden rund 6,2 Millionen Euro Bargeld, Edelmetalle im Wert von rund 7,1 Millionen sowie Luxusgegenstände und Fahrzeuge im Wert von rund 4,5 Millionen Euro ein. „Wir haben gesichert, was zu sichern war“, sagt der Düsseldorfer Staatsanwalt Julius Sterzel.

Vorwurf: Täglich bis zu einer Million Euro bewegt

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Gruppe seit Ende 2017 in Deutschland und der Türkei aktiv war und täglich Transaktionen im Wert von 700.000 Euro bis zu einer Million bewegt hat. Mit der Anklage versucht die Staatsanwaltschaft auch, die Gesamttransaktionssumme der illegalen Überweisungen von 213 Millionen Euro einziehen zu lassen. Die im Rahmen der Razzia bereits sicher gestellten Gelder und Wertgegenstände, die sich laut Staatsanwaltschaft derzeit an einem sicheren Ort befinden, könnten dann darauf angerechnet werden.

Wie groß der Aufwand für die Ermittlungsbehörden gewesen ist, dem Netzwerk die Taten nachzuweisen, lässt sich an diesen Zahlen belegen: Bei der Razzia im November 2019 wurden unter anderem 115 Mobiltelefone und Tablets, 65 PCs und Laptops, 134 sonstige Datenträger und über 1000 Aktenordner mit Unterlagen sichergestellt. „Das durch die Beamten insgesamt ausgewertete Datenvolumen betrug circa 390 Terabyte“, sagt Sterzel.

Landgericht Düsseldorf entscheidet über das Verfahren

Der mutmaßliche Rädelsführer, bei dem bei seiner Festnahme auch eine halbautomatische Kurzwaffe entdeckt worden war, habe sich über seinen Rechtsanwalt geäußert, sagt Sterzel. Demnach habe er den Sachverhalt grundsätzlich „nicht bestritten“, Teil einer kriminellen Vereinigung will er allerdings nicht gewesen sein, was für das Strafmaß bei einer möglichen Verurteilung von Bedeutung sein könnte.

Einen Prozesstermin gibt es noch nicht. Das Landgericht Düsseldorf hat noch nicht über die Eröffnung des Hauptverfahrens entschieden. Angesichts der Komplexität der Vorwürfe und der Menge der Angeklagten dürfte es aber ein „Mammut“-Prozess werden.

Auch für die Ermittlungsbehörden ist das Verfahren längst noch nicht abgeschlossen. Nach der Razzia war von insgesamt 27 namentlich bekannten Personen die Rede, gegen die ermittelt werde. Ein Teil der Verfahren sei inzwischen abgetrennt worden, sagt Sterzel, in anderen liefen die Ermittlungen noch. Bei der Razzia hatten die Ermittler insgesamt sechs Haftbefehle im Gepäck. Drei wurden nicht vollstreckt. Die Verdächtigen sind weiter flüchtig.