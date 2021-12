Am Montagabend stellte sich der Mann in der Polizeiwache im Duisburger Norden.

Überfall Nach Foto-Fahndung: Kiosk-Räuber stellt sich in Duisburg

Duisburg. Ein mutmaßlicher Kiosk-Räuber hat sich in Duisburg der Polizei gestellt. Nach ihm wurde mit einem Foto aus der Überwachungskamera gefahndet.

Über zwei Monate nach der Tat hat sich ein mutmaßlicher Kiosk-Räuber in Duisburg bei der Polizei gestellt.

Die Kripo hatte seit Montagvormittag auch mit dem Foto aus einer Überwachungskamera nach ihm gefahndet. Noch am Abend erschien der 21-Jährige auf der Wache in Hamborn und gestand den Überfall.

Anschließend wurde der junge Mann einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen der versuchten schweren räuberischen Erpressung, unter Auflagen durfte der 21-Jährige wieder nach Hause gehen.

Überfall auf Kiosk in Duisburg-Neumühl scheiterte

Nach Erkenntnissen der Polizei war der Duisburger am 20. September in den Kiosk an der Otto-Hahn-Straße gestürmt, hatte dort den Besitzer mit einem Messer bedroht und Geld verlangt.

Weil der 47-Jährige mit Getränkekisten nach ihm warf, ergriff der Räuber die Flucht.

