Nach Explosion: Polizei Duisburg fasst Automaten-Sprenger

Die Polizei hat in Wanheim-Angerhausen einen mutmaßlichen Automaten-Sprenger gestellt.

Duisburg. Die Polizei hat in Duisburg einen mutmaßlichen Automaten-Sprenger gestellt. Nach einer Explosion kam der entscheidende Hinweis von einer Zeugin.

Die Polizei Duisburg hat in der Nacht zum Donnerstag einen mutmaßlichen Automaten-Sprenger gestellt. Den entscheidenden Hinweis erhielten die Beamten von einer aufmerksamen Zeugin.

Gegen 2.45 Uhr meldete sich die 30 Jahre alte Frau bei der Polizei, weil sie einen Knall vor ihrem Fenster im Bereich der Petersstraße in Wanheim-Angerhausen gehört hatte. Beim Hinausblicken sah sie, dass der dortige Zigarettenautomat zerstört war und ein Mann verstreute Zigarettenpackungen in eine Tasche stopfte.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Automaten-Sprenger wird Haftrichter vorgeführt

Die alarmierte Polizeistreife sah den Verdächtigen vom Automaten weglaufen und nahm zu Fuß die Verfolgung auf. Im Bereich der Kaiserswerther Straße stellten die Beamten den 34-jährigen Tatverdächtigen und nahmen ihn vorläufig fest.

Die Tüte mit den Zigaretten, die die Zeugin beschrieben hatte, fanden die Beamten in einem Hauseingang in der Nähe wieder und stellten diese sicher. Der 34-Jährige sollte laut Auskunft der Polizei am Freitag wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion einem Haftrichter vorgeführt werden.