Nach Einbruch: Polizei stellt Waffen bei 17-Jährigem sicher

Duisburg. Die Polizei in Duisburg hat in der Nacht zu Mittwoch zwei Einbrecher überführt. Bei den mutmaßlichen Tätern finden die Beamten diverse Waffen.

Die Polizei in Duisburg hat in der Nacht zu Mittwoch zwei mutmaßliche Einbrecher überführt. Der entscheidende Hinweis kam von einem aufmerksamen Anwohner. Der 36-Jährige hatte um 1.15 Uhr an der Tonhallenstraße im Dellviertel einen lauten Knall vernommen. Von seinem Balkon beobachtete er anschließend zwei dunkel gekleidete Männer.

Sie hatten es eilig: Einer von ihnen lief zu Fuß in Richtung Friedrich-Wilhelm-Straße davon, der andere fuhr auf einem E-Scooter. Gedankenschnell alarmierte der Anwohner die Polizei. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass die beiden Männer mutmaßlich in ein Geschäft für Outdoor-Zubehör eingebrochen waren.

Polizei in Duisburg stellt nach Einbruch diverse Waffen sicher

Noch auf der Friedrich-Wilhelm-Straße ging im Rahmen der Fahndung ein 22 Jahre alter Duisburger auf einem E-Scooter zivilen Polizisten ins Netz. Auch die Täterbeschreibung des Zeugen passte. Bei der Durchsuchung seines roten Jutebeutels fanden die Einsatzkräfte einen Teil der Beute, darunter zahlreiche Messer, die die Beamten sicherstellten. Zudem wies die Hand des Mannes eine Schnittverletzung auf. Die Konsequenz: Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest.

Doch damit noch nicht genug: Weil der E-Scooter auch noch nicht versichert war, schrieben die Polizisten eine weitere Strafanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, heißt es in der Mitteilung der Polizeibehörde.

Den 17-jährigen mutmaßlichen Komplizen trafen die Ordnungshüter in einem Flur eines Mehrfamilienhauses an der Friedrich-Wilhelm-Straße an. In seiner Kleidung und dem dort befindlichen Zimmer des 22-jährigen Duisburgers fanden die Polizisten weiteres Diebesgut, darunter einige neue Messer und ein Teleskopschlagstock. Die Waffen stellten die Beamten sicher.

Den 17-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Diebstahls mit Waffen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wird der 22-Jährige einem Haftrichter vorgeführt.

