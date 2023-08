Einige Zeit nach einem Einbruch in mehrere Uni-Büros in Neudorf hat die Polizei Duisburg dem mutmaßlichen Täter eine Falle gestellt - die Details.

Polizei Nach Einbruch in Uni Duisburg: Diesen Fehler macht der Täter

Duisburg. Einige Zeit nach einem Einbruch in mehrere Uni-Büros hat die Polizei in Duisburg dem mutmaßlichen Täter eine Falle gestellt. Die Hintergründe.

Bereits Mitte Juli 2023 ist laut Polizei Duisburg ein Unbekannter in mehrere Büros eines Universitätsgebäudes an der Geibelstraße in Neudorf eingebrochen. Dabei stahl der Täter unter anderem eine Computer-Tastatur, eine Computer-Maus und spezielles Fotoequipment. Jetzt hat ihn die Polizei erwischt – mit Hilfe von Uni-Mitarbeitern.

Diese hatten einige Zeit nach dem Einbruch auf der Verkaufsplattform Ebay genau die erbeutete Foto-Ausrüstung entdeckt. Sie verständigten die Polizei, die einen fingierten Kauf der Fotoausrüstung vereinbarte.

Polizei Duisburg traf beim Scheinkauf auf den mutmaßlichen Einbrecher

Beamte der Duisburger Kripo trafen beim Scheinkauf einen Verkäufer (31) an, den sie zur Vernehmung mit zur Wache nahmen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Ermittler nicht nur die Beute aus dem Einbruch in die Uni, sondern auch noch anderes Diebesgut. Gegen den 31-Jährigen läuft ein Ermittlungsverfahren.

