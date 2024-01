Nach drei Jahren: Aus für Duisburger Grillbox

Duisburg Spontanes Grillen ist in Bissingheim ab sofort nicht mehr möglich. Nach drei Jahren wird die Grillbox im Duisburger Süden abgebaut.

Spontane Grillparties sind künftig in Duisburg-Bissingheim nicht mehr möglich: Nach dreieinhalb Jahren ist Schluss mit Bratwurst oder Nackensteak aus dem Automaten. „Die gestiegenen Kosten sind schuld“, sagt Initiator Holger Müller. „Es lohnt sich einfach nicht mehr, den Automaten weiter zu befüllen.“ In den Sommermonaten habe sich der Grillfleischautomat an der Herrmann-Grothe-Straße 88 in Bissingheim noch rentiert, im „Winter zahlen wir drauf“, erklärt Holger Müller.

Seit Sommer 2020 steht die Grillbox in Bissingheim. „Wir hatten einfach Lust darauf, etwas für das Dorf zu tun“, sagt Müller. Kurz vor der Inbetriebnahme hatte die letzte Metzgerei in Bissingheim geschlossen, einen Supermarkt gab es längst nicht mehr. „Das einzige, was wir hier noch kaufen können, sind Brötchen und Brot“, sagte Holger Müller vor der Inbetriebnahme. „Davon wird man doch nicht satt. Also haben wir zusammen gesessen und überlegt, wie wir über den Sommer kommen.“

Thorsten Gibowski, Michael Weller (Inhaber der Fleischerei Weller) und Initiator Holger Müller (von links) bei der Inbetriebnahme der Grillbox im Julie 2020. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Mit der Metzgerei Weller hatten Holger Müller und Thorsten Gibowski recht schnell einen Partner gefunden, „aber die gestiegenen Stromkosten, die Stand- und Automatenmiete und eben die Kosten für das Fleisch haben uns letztendlich zu der Entscheidung gebracht, den Automaten abzubauen. Am Mittwoch wird er abgeholt.“

Ganz will sich Holger Müller aber noch nicht von der Automaten-Idee verabschieden. „Mit der Grillbox ist jetzt erst einmal Schluss, aber das heißt ja nicht, dass wir nicht auch noch andere Ideen für den Stadtteil haben.“

