Auch im Rhein-Ruhr-Bad in Duisburg-Hamborn darf schon bald wieder geschwommen werden.

Schwimmen Nach Corona-Pause: Hällenbader in Duisburg öffnen wieder

Duisburg. Die städtischen Hallenbäder nehmen in Duisburg nach mehrmonatiger Pause den Betrieb wieder auf. In den Bäder gelten Regeln zum Infektionsschutz.

Die städtischen Hallenbäder nehmen nach mehrmonatiger Corona-Pause am Mittwoch, 12. August, wieder ihren Betrieb auf.

Pünktlich zum Schulstart öffnen das Rhein-Ruhr-Bad in Hamborn, das Hallenbad in Neudorf und das Toeppersee-Bad in Rheinhausen wieder zu den üblichen Öffnungszeiten, teilte die Stadt mit. Auch das Schwimmstadion im Sportpark steht für den Schul- und Vereinssport wieder zur Verfügung.

Hallenbäder in Duisburg: Schwimmer müssen Kontaktdaten hinterlassen

In den Bädern hat die Stadt Vorbereitungen zum Infektionsschutz getroffen, es gelten die Abstands- und Hygienevorschriften. Besucher müssen sich vor Ort mit ihren Kontaktdaten registrieren. Onlinereservierungen und bargeldlose Zahlung sind nach Angaben der Stadt nicht möglich.

Schwimmer sollten das Eintrittsgeld möglich passend bereithalten. Duisburg-Sport weist darauf hin, dass es an den Kassen zu Wartezeiten kommen kann.