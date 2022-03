Nach Corona-Pause: Diese Discos in Duisburg öffnen wieder

Daddy hat die Lampe an: Clubs und Diskotheken in Duisburg legen nach der Corona-Zwangspause wieder los.

Duisburg. Discos dürfen in NRW ab Freitag wieder öffnen. In Duisburg kann aber nicht in alle großen Clubs direkt gefeiert werden. Eine Übersicht.

Ab Freitag, 4. März, dürfen Clubs und Diskotheken in Nordrhein-Westfalen wieder öffnen. Natürlich gelten noch immer verschärfte Coronaregeln. Doch immerhin – es darf wieder getanzt werden. Auch in Duisburg öffnen einige Clubs der Normalität und ihren Gästen die Pforten. Wir geben einen Überblick über die Regeln und die Partys, mit denen die Clubs und Diskotheken starten.

Party in Duisburg: Regeln und Termine

Die Regeln: In Clubs und Diskotheken gilt die 2Gplus-Regel. Feiern und tanzen dürfen also Gäste, die vollständig geimpft sind und einen tagesaktuellen, negativen Schnelltest vorlegen können. Auch Besucher, die geboostert oder frisch genesen sind, müssen zwingend ein negatives Testergebnis vorweisen. Dafür herrscht in den Clubs und Diskotheken keine Maskenpflicht.

Die Partys: Das Old Daddy Duisburg auf der Steinschen Gasse startet direkt am 4. März mit einer Vorabi-Party des Mannesmann-Gymnasiums. Am Samstag, 5. März, geht es mit der 80er/90er-Party weiter.

Bei Motorrad Jansen startet die neue Partysaison am Freitag mit einer Black vs. House-Party, am Samstag geht es mit der „We love the 90’s-Party“ weiter.

Das Pulp Event-Schloss in Wanheimerort hat sich dazu entschlossen, nicht direkt am 4. März in den Betrieb zu starten. Dafür, das bestätigt Pulp-Inhaberin Zeljka Orec, öffnet die Großraumdisco eine Woche später, am Freitag, 11. März, wieder ihre Schlosspforten. Bis dahin versucht das Team, ein Testcenter vor dem Eingang zu organisieren, so wie bei der letzten Wiedereröffnung.

