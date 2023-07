Nach Bügelabrissen: DVG setzt wieder neue Straßenbahnen ein

Duisburg. Die DVG lässt nach fast zweieinhalb Monaten Zwangspause endlich wieder neue Straßenbahnen in Duisburg auf der Linie 903 fahren – der Zeitplan.

Die neuen Straßenbahnen fahren ab Mittwoch wieder mit Fahrgästen durch Duisburg. Zunächst zwei neue Fahrzeuge sollen nach den aktuellen Planungen der Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) auf der Linie 903 eingesetzt werden, eine Bahn außerdem als Fahrschulwagen. In den kommenden Tagen und Wochen sollen darüber hinaus fünf weitere Neufahrzeuge in den Fahrgastbetrieb gehen, ebenfalls auf der 903. Insgesamt sind laut DVG-Sprecherin Kathrin Naß aktuell elf neue Bahnen in Duisburg, eine habe noch Mängel, zwei warten noch auf die Zulassung.

Seit fast zweieinhalb Monaten war in Abstimmung mit der Technischen Aufsichtsbehörde (TAB) vorsichtshalber keine neue Bahn mehr in Duisburg im Fahrgastbetrieb. Der Grund: Am 25. April und 1. Mai dieses Jahres hatte die DVG bei zwei Neufahrzeugen (GT8ND) einen Defekt am Stromabnehmer festgestellt. Bügel, die die Verbindung zur Fahrleitung herstellen, waren abgerissen.

DVG: Umfangreiche Untersuchungen zu Defekten an Stromabnehmern abgeschlossen

Umfangreiche Untersuchungen an den Fahrzeugen, Testfahrten sowie eine umfassende Überprüfung des Fahrleitungsnetzes wurden eingeleitet, die nun laut DVG abgeschlossen sind. Sie geht nach den aktuellen Erkenntnissen davon aus, „dass die Defekte an den Stromabnehmern durch das Zusammenwirken einer Unregelmäßigkeit in der Fahrleitung in Meiderich und den leicht veränderten Parametern an den Schleifleisten der Stromabnehmer der Neufahrzeuge entstanden sind.“

Demnach haben die Schleifleisten der neuen Bahnen eine leicht veränderte Geometrie im Vergleich zu den Schleifleisten der alten Fahrzeuge. Die Schleifleisten befinden sich auf dem Stromabnehmer, haben dauerhaft Kontakt zur Fahrleitung und versorgen die Bahnen so mit Strom.

Zunehmend größere Probleme mit den alten Fahrzeugen

Um ähnliche, alterungsbedingte Veränderungen an der Fahrleitung zu erkennen, wurde eine Fachfirma damit beauftragt, das gesamte Fahrleitungsnetz zu vermessen und zu überprüfen. Das Streckennetz der DVG umfasst rund 120 Kilometer Gleise und 120 Kilometer Fahrleitungen – entsprechend aufwendig waren die Arbeiten in den vergangenen Wochen. Die DVG hatte unter anderem Fahrten mit Dachkameras auf den Bahnen durchgeführt. Die Schleifleisten an den Neufahrzeugen sollen auch künftig genau überwacht und regelmäßig überprüft werden.

Der Einsatz der neuen Bahnen ist dringend erforderlich. Wie die DVG bestätigt, sei es zuletzt immer schwieriger gewesen, den Betrieb mit den alten, maroden und sehr störanfälligen Fahrzeugen aufrecht zu erhalten.

Weitere Informationen zu den neuen Straßenbahnen gibt es im Internet auf www.dvg-duisburg.de/neuebahnen.

