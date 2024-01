Nach Brand in Marxloh: Mann (40) erliegt seinen Verletzungen

Bei dem Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus an der Weseler Straße in Duisburg-Marxloh waren sieben Menschen verletzt worden. Ein Mann erlag am Tag darauf seinen Verletzungen.

Duisburg/Bochum Die Feuerwehr Duisburg hatte am Montag sieben Menschen aus einem brennenden Haus an der Weseler Straße gerettet. Ein Mann hat nicht überlebt.

Nach dem Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus in Marxloh hat die Polizei Duisburg am Mittwochnachmittag eine Todesnachricht veröffentlicht: Eine der verletzten Personen, ein 40-jähriger Mann, ist am Dienstagabend verstorben.

Der Mann sei seinen Verletzungen in einem Bochumer Krankenhaus erlegen, teilte die Polizei Duisburg mit. Und: „Das Polizeipräsidium Bochum hat ein Todesermittlungsverfahren unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Bochum eingeleitet.“

Die WAZ-Lokalredaktion Duisburg informiert Sie auch bei WhatsApp. Jetzt kostenlos abonnieren: Hier erhalten Sie ein tägliches Nachrichten-Update mit den Neuigkeiten aus Duisburg auf Ihr Smartphone.

Der Brand in dem an der Weseler Straße gelegenen Gebäude war in der Nacht auf Montag (15. Januar) gegen 1.30 Uhr ausgebrochen. Die Rettungskräfte hatten sieben Personen aus dem viergeschossigen Haus gerettet und in Krankenhäuser gebracht. Drei davon waren schwer verletzt in stationärer Behandlung geblieben – so offenbar auch der am Abend darauf verstorbene Mann. Die Behörden hatten einen Massenanfall von Verletzten ausgelöst..

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

„Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass ein Ofen sowie eine Gasflasche ursächlich für das Feuer waren“, teilte das Präsidium den Stand der Untersuchungen am Mittwoch mit. Weiterhin unklar ist demnach, ob ein technischen Defekt oder menschliches Versagen zum folgenschweren Brand geführt haben. Ein von der Staatsanwaltschaft Duisburg beauftragter Brandsachverständiger hatte die Brandwohnung genauer in Augenschein genommen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg