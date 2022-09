Wohnungsbrand Nach Brand in Hochfeld: 20 Bewohner in Notunterkünften

Duisburg. In Hochfeld ist der Stromkasten im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in Brand geraten. Dadurch haben laut Feuerwehr alle Bewohner ein Problem.

Nach einem Wohnungsbrand in Hochfeld mussten nach Angaben der Feuerwehr etwa 20 Bewohnerinnen und Bewohner in Notunterkünften untergebracht werden.

Die Wehr war am Mittwoch gegen 13.15 Uhr zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Brückenstraße gerufen worden. Die Einsatzkräfte stellten fest, dass ein Stromkasten im Treppenhaus in Brand geraten war. Durch das Feuer war der Treppenraum verraucht, so dass der Trupp „umgehend Lüftungsmaßnahmen eingeleitet und das komplette Gebäude kontrolliert hat“, berichtete der Lagedienstleiter. Zwei Wohnungen seien „ebenfalls verraucht“ gewesen. Alle Anwesenden hatten das Haus jedoch unverletzt verlassen können.

Brand in Duisburg-Hochfeld: Gebäude für unbewohnbar erklärt

Das Problem: Wegen der Schäden wurde das gesamte Gebäude vom Energieversorger Wasser- und stromlos geschaltet und zunächst für unbewohnbar erklärt.

Die Brandursache wird nun durch die Polizei ermittelt. Im Einsatz waren bis 14.30 Uhr etwa 30 Feuerwehrleute, darunter sechs Kräfte des Rettungsdienstes.

