Nach Badeunfall: Leiche im Duisburger Masurensee entdeckt

Am Donnerstagnachmittag bargen Einsatzkräfte die Leiche aus dem Masurensee in Wedau.

Duisburg. Passanten haben im Duisburger Masurensee eine Wasserleiche entdeckt. Am Samstag war dort ein Moerser (53) untergegangen und seitdem verschollen.

Passanten haben am Donnerstagnachmittag einen leblosen Körper im Duisburger Masurensee entdeckt. „Es handelt sich um eine Wasserleiche“, erklärte Polizeisprecher Stefan Hausch auf Nachfrage. Ob es sich um den am Wochenende verunglückten Mann aus Moers handelt, wollte die Polizei dagegen am Donnerstag noch nicht bestätigen.

Eine Identifizierung habe noch nicht stattgefunden, erklärte Hausch. Da die Leiche nicht im Uferbereich auftauchte, bargen Einsatzkräfte der Feuerwehr den sie mit einem Boot.

53-Jähriger aus Moers ging in Duisburger Masurensee unter

Der Zeitpunkt des Auftauchens lässt vermuten, dass es sich um den 53-Jährigen handelt, der am Samstagabend gegen 18.30 Uhr in dem Baggersee in Wedau unterging. Nach Schilderungen eines Zeugen hatte der Moerser versucht, sein gekentertes ferngesteuertes Modellboot zu retten. Er war dazu am Strandabschnitt in Höhe des ETuS Wedau an der Masurenallee ins Wasser gegangen und dann plötzlich untergegangen. Im Masurensee gilt striktes Badeverbot.

Von diesem Strandabschnitt ging der 53-Jährige am Samstag ins Wasser. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Die Feuerwehr hatte mit Tauchern nach dem Mann gesucht. Die am Samstag wegen einbrechender Dunkelheit unterbrochene Suche wurde am Sonntag bis zum Nachmittag fortgesetzt und dann eingestellt. Schon da bestand keine Hoffnung mehr, den Mann noch lebend zu bergen.

[Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Stadtseite + Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Der Moerser ist damit wohl der das zweite Todesopfer im Masurensee im Jahr 2022: Ein 33-Jähriger war nach einem Badeunfall am 19. Juli fast eine Woche verschollen, ehe sein Leichnam geborgen wurde (wir berichteten). Insgesamt ertranken in diesem Jahr in Duisburg fünf Menschen außerhalb von Schwimmbädern.

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg