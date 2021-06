Nach Badeunfall im Rhein: Leichen in der Waal gefunden

Duisburg. Seit dem Badeunfall in Duisburg-Marxloh sind zwei Mädchen verschollen. Nun sind in den Niederlanden zwei Leichen in der Waal entdeckt worden.

Die Polizei hatte am Donnerstag die Suche nach den beiden Mädchen (13, 14) abgebrochen, die am Abend zuvor (16. Juni) im Rhein bei Marxloh abgetrieben wurden. In den Niederlanden wurden nun am Wochenende in der Waal zwei Wasserleichen gefunden. Weder die niederländische noch die deutsche Polizei haben am Sonntag Angaben dazu gemacht, ob es sich um die Vermissten aus Duisburg handelt.

Über die Leichenfunde berichtet das Brabants Dagblad in der Online-Ausgabe der niederländischen Regionalzeitung. Demnach war ein erster Leichnam am Freitagabend bei Rossum gefunden worden. Die Gemeinde liegt unweit von ’s-Hertogenbosch dort, wo die Waal als Mündungsarm des Rheins eine Biegung macht. Die zweite Leiche wurde laut Brabants Dagblad am Sonntagmorgen in der Waal in der Nähe der Stadt Gendt bei Arnheim gefunden.

Leichenfunde in der Waal: Identifizierung aufwendig

Die Polizei untersuche den Zusammenhang zum Unglück weiter stromaufwärts in Duisburg. Allerdings nehme die Identifizierung nach Angaben der Ermittler viel Zeit in Anspruch. Möglicherweise werde sogar eine DNA-Analyse erforderlich, berichtete Journalistin Brigit Groeneveld vom Dagblad unserer Redaktion. Näheres konnten am Sonntag auch die Polizeibehörden in Duisburg und im Kreis Kleve von ihren niederländischen Kollegen nicht in Erfahrung bringen. Das sagte ein Mitarbeiter der Duisburger Leitstelle auf Anfrage. In der Waal war Mitte Juni auch die Leiche des 29-jährigen Mannes entdeckt worden, der am 9. Juni am anderen Rheinufer vor Rheinberg-Orsoy abgetrieben worden war.

Badeunglück in Duisburg-Marxloh:

