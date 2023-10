Nach Angriff auf 19-Jährige: Polizei sucht wichtigen Zeugen

Duisburg. Nach tödlichem Angriff auf 19-Jährige: Polizei und Staatsanwaltschaft suchen einen wichtigen Zeugen. Er soll unmittelbar am Tatort gewesen sein.

Nach dem tödlichen Angriff auf eine 19-jährige Frau sucht die Mordkommission der Polizei Duisburg einen wichtigen Zeugen. Der 17 Monate alte Junge, der im Kinderwagen saß und vom Mercedes seines Vaters umgefahren und schwerst verletzt wurde, schwebt weiterhin in Lebensgefahr. Sein Zustand habe sich jedoch leicht verbessert, berichten Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Erklärung.

Der Mann, nachdem jetzt gesucht wird, soll sich in unmittelbarer Nähe zum Tatort an der Oswaldstraße in Walsum-Vierlinden aufgehalten haben. Was er gesehen hat, könne für das laufende Verfahren sehr wichtig sein, schreiben die Ermittler.

[Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Tatverdächtiger schweigt weiter

Der gesuchte Zeuge soll mittleren Alters sein, am Sonntag trug er eine Kappe und eine blaue Weste. Laut Polizei soll er ein „asiatisches Aussehen haben“. Er wird dringend gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 11 unter 0203 2800 zu melden.

Unter dieser Nummer können sich auch weitere Zeugen melden, die von der Polizei noch nicht befragt wurden.

Der Ehemann und Vater, der als Tatverdächtiger in Untersuchungshaft sitzt, hat inzwischen einen Anwalt. Geäußert habe er sich aber nicht zur Tat.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg