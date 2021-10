Tierpark am Kaiserberg Nach Abstimmung: So heißen die Tiger-Babys im Zoo Duisburg

Duisburg. Der doppelte Tiger-Nachwuchs im Zoo Duisburg ist nicht länger namenlos. Eine Abstimmung im Internet hat die Entscheidung über die Namen gebracht.

Der zweifache Tiger-Nachwuchs im Zoo Duisburg ist endlich nicht mehr namenlos. Der Tierpark hat sich nach einer Internetabstimmung für die Namen Kasimir und Malinka entschieden. Per Brief, Mail und in den sozialen Medien beteiligten sich viele Zoofreunde an der Namenssuche.

Von allen Einsendungen hat das Zoo-Team sechs potenzielle Namen ausgewählt – drei für den Kater, drei für die Katze. Dann ging es in die finale Abstimmung, an der sich über 3500 Zoo-Fans beteiligten, so der Tierpark in einer Mitteilung. Das Rennen machten Kasimir (1364 Stimmen) und Malinka (1622 Stimmen).

Zoo Duisburg: Tiger-Babys haben verschiedene Charakter

„Noch hören sie nicht auf ihre Namen“, verrät Revierleiterin Sandra Sinn. „Das wird sich in den nächsten Wochen aber ändern, wenn wir sie häufiger mit ihrem Rufnamen ansprechen“, so Sinn, die mit der Entwicklung ihrer zwei Schützlinge zufrieden ist. Unterscheiden kann die Tierpflegerin die Zwillinge eindeutig. „Das Fellmuster jedes Tieres ist unterschiedlich. Besonders an markanten Streifen im Gesicht lassen sich die Kleinen unterscheiden.“

Der Charakter der Tiere sei sehr unterschiedlich. Während Kater Kasimir als zurückhaltend gilt, ist seine Schwester Malinka den Pflegern gegenüber sehr aufgeschlossen. „Grundsätzlich sind beide sehr begeisterungsfähig“, erzählt Sinn. Besonders hoch im Kurs stehen Bälle, die umhergetragen und mit großer Ausdauer in Einzelteile zerlegt werden.

Mit zunehmendem Alter wird sich in den nächsten Wochen schrittweise der Speiseplan ändern. Zwar ernähren sich die zwei kleinen Raubtiere noch überwiegend von Milch, an dem ein oder anderen Stück Fleisch nagen sie aber doch. „Nicht immer duldet die Mama, dass die Kleinen an ihrem Stück Fleisch mitfressen und hält sie auch mal auf Abstand – ein völlig normaler Prozess, der zur Aufzucht dazu gehört und wichtig ist. Wir Pfleger füttern dann entsprechend mehr, damit alle ausreichend Futter haben“, erklärt die Tierpflegerin.

