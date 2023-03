myBUS: Neue DVG-App mit neuen Funktionen und Elektrobusse

Neue App mit neuen Funktionen bei myBUS: Außerdem sollen in Kürze drei der fünf Kleinbusse elektrisch in Duisburg unterwegs sein.

Duisburg. Neue App mit neuen Funktionen: Wie die DVG ihr On-Demand-Angebot myBUS optimieren will. Außerdem baut sie ihre Elektroflotte in Duisburg aus.

Die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) verbessert nach eigenen Angaben ab Dienstag, 28. März, die Funktionen bei myBUS. So sollen dann beispielsweise die Vorbestellung der Kleinbusse und die Zahlung mit PayPal möglich sein. Mit den neuen Funktionen bekommt myBUS auch eine neue App mit frischem Design. Sie heißt myBUS DVG.

Die Weiterentwicklung sei eine Konsequenz der steigenden Nachfrage. Derzeit werde das Angebot bis zu 150 Mal pro Woche gebucht. Durch die Einbindung des Bezahldienstleisters PayPal werde der Bezahlvorgang beschleunigt und erleichtert. Fahrgäste müssen sich demnach nur noch in ihrem PayPal-Konto anmelden.

MyBUS in Duisburg: Vorbestellung und Bezahlung per PayPal möglich

Durch die Möglichkeit der Vorbestellung werde myBUS zukünftig zuverlässiger für alle Fahrgäste, die eine bestimmte Fahrt planen und nicht spontan buchen möchten. Die Vorbestellung ist am gleichen Tag ab 0 Uhr möglich.

Außerdem sind in Kürze drei der fünf Kleinbusse elektrisch in Duisburg unterwegs. Sie fahren demnach wie die Bahnen der DVG mit Naturstrom aus Wasserkraft. Zwei weitere Kleinbusse sollen in den kommenden Monaten ebenfalls durch Elektrofahrzeuge ersetzt und zudem durch eine Rampe barrierefrei ausgebaut werden. Damit baut die DVG ihre Elektroflotte weiter aus. Sie will damit einen Beitrag zum Klimaschutz in der Stadt leisten und ihrem Ziel, ab 2030 CO2-frei unterwegs zu sein, näher kommen.

DVG: Neue App herunterladen und einmal registrieren

Um myBUS weiterhin nutzen zu können, müssen Fahrgäste laut DVG die neue „myBUS DVG“-App herunterladen und sich einmalig registrieren. Um den Routenplaner weiterhin nutzen zu können, müssen Fahrgäste demnach die „myDVG Bus & Bahn“-App herunterladen. Die derzeitige myDVG-App könne für beides nicht mehr genutzt werden. Die neuen Apps sollen für die gängigen iOS- und Android-Betriebssysteme in den jeweiligen Stores kostenlos zum Download bereit stehen.

Weitere Infos zu dem On-Demand-Angebot gibt es online auf www.dvg-duisburg.de/mybus.

