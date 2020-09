MyBus in Duisburg wird günstiger – DVG verlängert Testphase

Duisburg. MyBus in Duisburg wird günstiger. Die DVG verlängert die Testphase bis September 2021. Kleinbusse waren wegen Corona monatelang nicht unterwegs.

Der erste „myBus“ ist vor fast drei Jahren, am 27. September 2017, in Duisburg gestartet. Die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) war das erste Verkehrsunternehmen bundesweit, das derartige Kleinbusse nur auf Nachfrage einsetzte. Mit ihnen sollen Fahrten intelligent zusammengelegt werden. Die DVG verlängert die Testphase bis September 2021. Ab dem kommenden Wochenende können sich die meisten Fahrgäste zudem über günstigere Preise freuen.

Dies liegt daran, dass der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) den Tarifrahmen für On-Demand-Verkehre, also für Fahrten auf Bestellung, zum 1. September verändert hat. So kann die DVG die Fahrpreise für „myBus“ zukünftig kilometergenau und auf Basis der Luftlinie berechnen. Der Fahrpreis werde so in den meisten Fällen deutlich günstiger. Der neue Tarif sei außerdem so insgesamt gerechter, sagt Birgit Adler, Bereichsleiterin Markt und Betrieb bei der DVG.

MyBus der DVG in Duisburg: Wegen Corona sind derzeit nur drei Mitfahrende erlaubt

„Es lohnt sich weiterhin, Fahrgemeinschaften zu bilden. Je mehr Personen gemeinsam buchen, desto günstiger wird es“, so Adler. Der erste Mitfahrende spare 50 Prozent, der zweite und dritte jeweils 75 Prozent und der vierte Fahrgast fahre gratis, wobei wegen der Coronakrise derzeit vorerst nur drei Mitfahrende pro Fahrzeug erlaubt seien.

Abo-Kunden erhalten laut DVG weiter Rabatte auf die Buchung. Menschen mit Behinderungen und ihre Begleitung sowie Kinder fahren demnach ebenfalls zu einem vergünstigten Tarif. Die App, die 38.000 Nutzer heruntergeladen haben, errechne immer automatisch den günstigsten Preis.

DVG will mit Verlängerung der Testphase weitere Erkenntnisse zu Fahrgastzahlen und Routen sammeln

Mit der Verlängerung der Testphase um ein Jahr möchte die DVG weitere Erkenntnisse über Fahrgastzahlen und Routen – auch im Zusammenspiel mit dem neuen durchgängigen Nachtnetz – sammeln. Wegen Corona hatte „myBus“ zuletzt fast vier Monate pausieren müssen. Die Zahl der Buchungen liege aktuell bei 60 bis 70 Buchungen pro Wochenende. Vor der Pandemie sei etwa 100 Mal pro Wochenende ein „myBus“ bestellt worden.

Weitere Informationen gibt es auf www.dvg-mybus.de.